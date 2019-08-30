ماكرون يلتقي زيلينسكي قبل القمة حول اوكرانيا

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باريس: اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحضير للقمة المزمع عقدها مع روسيا وألمانيا في أيلول/سبتمبر بشأن أوكرانيا، بحسب ما أعلن الإليزيه.

واستعدادا لهذه القمة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ذكّر ماكرون بـ"الرغبة المشتركة بإحراز تقدم سريع في الإجراءات الأمنية والسياسية الضرورية لحل النزاع في شرق أوكرانيا".

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واتفق ماكرون وزيلينسكي على أن يبقى فريقاهما على اتصال وثيق خلال الأسابيع المقبلة للتحضير لهذه القمة.

وتأمل فرنسا خلال هذه القمة أن تجعل روسيا تستخدم نفوذها على الانفصاليين الموالين لها في الدونباس، من أجل إحلال السلام في المنطقة على أساس اتفاقات مينسك.

من جهة ثانية، هنأ ماكرون نظيره الأوكراني على الدعم الذي قدمه البرلمان الأوكراني إلى رئيس الوزراء الجديد أوليكسي غونشاروك وحكومته.