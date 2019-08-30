محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:
قال الإعلامي شريف مدكور، إنه اتخذ عدة تدابير لتخفيف الألم الجسماني والنفسي عليه وعلى من حوله أثناء رحلة العلاج من السرطان.
وأضاف "مدكور" خلال برنامج "معكم"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، مع الإعلامية منى الشاذلي، أنه قص شعره حتى لا يشعر بسقوطه، واتبع أسلوبًا جديدًا في العلاج عبارة عن خوذة يرتديها أثناء جلسة علاج الكيماوي لتبريد فروة الرأس حتى لا يسقط بكثافة.
وتابع أنه كان يثق في طبيبه فلم يكن يكثر من أسئلته دون التهويل حتى لا يشعر باكتئاب.
كانت هذه تفاصيل خبر "خوذة لتبريد الرأس".. شريف مدكور يكشف كيف واجه العلاج الكيماوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.