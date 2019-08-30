هونج كونج تعتقل 3 نشطاء بارزين قبيل مظاهرة كبرى الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج- (د ب أ):

اعتقلت الشرطة في هونج كونج ثلاثة نشطاء بارزين من المؤيدين للديمقراطية، قبيل مظاهرة كبرى مناهضة للحكومة من المقرر أن تنطلق مطلع الأسبوع المقبل.

واعتقل، جوشوا وونج وأجنيس تشاو ، كل على حدة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة على يد الشرطة، حسبما أعلن حزبهما السياسي "ديموسيستو".

يشار إلى أن وونج هو الأمين العام للحزب الذي يدفع نحو تقرير المصير لهونج كونج، في حين أن تشاو عضوة بارزة أيضا بالحزب.

ولم يقدم الحزب أي معلومات إضافية، غير أنه ذكر أنه تم اقتياد وونج إلى مقر للشرطة في منطقة وان تشاي.

وجاء اعتقال الناشطين، بعد اعتقال أندي تشان، زعيم الحزب الوطني، المحظور والمنادي بالاستقلال في هونج كونج، حسب موقع "هونج كونج فري برس" الإخباري.

وقالت شرطة هونج كونج في بيان إن تشان اتهم بالتورط في أعمال شغب ومهاجمة ضابط شرطة ولا يزال قيد الاحتجاز.

ولم تكشف الشرطة عن معلومات إضافية بشأن وونج أو تشاو عندما طلبت ذلك وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ولم يتضح بعد ما إذا كانت عمليات القبض على الثلاثة جزءا من حملة أوسع على زعماء الاحتجاجات.

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وعلى الرغم من أن النشطاء الثلاثة لم يلعبوا دورا محوريا في تنظيم احتجاجات هذا العام، والتي اعتمدت على خلاف الحركات السياسية السابقة على حشد الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنهم من بين أكثر النشطاء المعروفين خارج هونج كونج.

وذكر الموقع الإخباري أنه سبق أن تم اعتقال تشان إلى جانب متظاهرين آخرين لحيازته أسلحة هجومية بعد أن داهمت الشرطة شقة تحتوي على قنابل حارقة.

وأوضح الموقع أن تشان يواجه اتهامات تتعلق بالاشتباه في تورطه بأعمال شغب والاعتداء على شرطي.

ودخل وانج وخرج من السجن عدة مرات أيضا لدوره في قيادة الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2014 . وفي الآونة الأخيرة، أطلق سراحه في يوليو الماضي بعد أن أمضى عقوبة بالسجن لمدة شهرين بتهمة ازدراء المحكمة لامتناعه عن إخلاء موقع احتجاج في عام 2014.

واشتهرت تشاو باستبعادها من الترشح في انتخابات تشريعية تكميلية في يناير 2018 عندما وجد مكتب الانتخابات في هونج كونج أنها أيدت الآراء الداعمة للاستقلال.

يشار إلى أن زعيمة هونج كونج، الرئيسة التنفيذية كاري لام، سبق أن قالت في وقت سابق إن اعتناق آراء تدعو إلى استقلال هونج كونج عن الصين، هو "أمر غير قانوني".

ومن المتوقع أن يتوجه عشرات الآلاف من سكان هونج كونج يوم غد السبت إلى مكتب الاتصال الصيني، رغم عدم الحصول على موافقة الشرطة على تنظيم المظاهرة.

وتتواصل الاحتجاجات على مدى أشهر في هونج كونج، وكانت قد بدأت في 9 حزيران/يونيو ضد مشروع قانون مثير للجدل كان من شأنه أن يسمح بتسليم المشتبه بهم جنائيا من هونج كونج إلى الصين.

وهونج كونج مدينة شبه متمتعة بالحكم الذاتي ولها حقوق خاصة وامتيازات حتى عام 2027.