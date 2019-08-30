"جوهرة ساحرة".. مواقع وصحف عالمية: مصر مقصد سياحي متميز في 2019"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

جذبت مصر خلال العام الجاري، اهتمام وسائل الإعلام الدولية المتخصصة في مجال السياحة العالمية، لتحتل مقدمة المقاصد السياحية التي تتحدث عنها الصحف والمواقع العالمية الشهيرة أبرزها، جريدة فاينانشيال تايمز الأمريكية، وقناة CNN العالمية.

يأتي ذلك تأكيدًا لنجاح السياحة المصرية، وعودتها على خريطة السياحة العالمية تستمر وسائل الإعلام الدولية في إبراز المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها مصر وعلى رأسها المتحف المصري الكبير.

ويرصد "الخليج 365"، 7 صحف ومواقع عالمية تحدثت عن مصر بشكل إيجابي خلال 2019 كالتالي:

1ـ موقع جريدة فاينانشيال تايمز الأمريكية، أكبر جريدة اقتصادية دولية، نشر مقالا ترويجيا يشيد بالرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان، وخاصة الدهبيات، واصفًا هذه الرحلات بأنها تقدم للسائح تجربة فريدة يرى فيها جوانب من حياة المجتمعات المحلية خلال رحلته، ويتمتع فيها بمشاهدة الآثار المصرية الفريدة، ويستمتع فيها برحلة نيلية لن يراها في أي مكان أخر.

2ـ عرضت قناة CNN العالمية الأمريكية، لأول مرة في فقرة (اتجاهات السفر) في برنامج "غرفة الأخبار" أحد أهم وأكثر البرامج مشاهدة على القناة، فيلمًا للترويج لسياحة المغامرات في مصر، والذي قامت الشبكة العالمية بتصويره في "درب البحر الأحمر"، وتعتبر المرة الأولى التي يتم التصوير فيها في هذا الدرب الجديد.

3ـ موقع CNN بالعربية، نشر مقالا ترويجيًا عن شاطئ "النيزك" الذي يقع على بعد 8 كيلومترات جنوب مدينة مرسى علم، موضحا أن هذا الشاطئ يعتبر "جـنـة سـريـة" تحتضنها مصر ويحظى بالشهرة بين محبي السفر من حول العالم.

وأوضح الموقع، أن اسم هذا الشاطئ الفريد هو العامل الوحيد الذي يجذبك إليه، ولكن عند زيارته لن تستطيع النظر بعيداً عنه، واصفة إياه بـ"جوهرة فيروزية ساحرة تحتضنها مصر"، لافتة إلى أن اسم هذا الشاطئ وجماله لا يزالا يجذبان الأشخاص من حول العالم وفقا لما ذكرته الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة والتي أوصت بزيارة محمية "صمداي" للشعاب المرجانية حال التخطيط لزيارة هذا الشاطئ.

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4ـ قناة "ناشيونال جيوجرافيك" عرضت تقريرًا جديدًا لأفضل الشواطئ في منطقة الشرق الأوسط، واحتل شاطئ دهب في محافظة جنوب سيناء المركز الأول في قائمة أفضل الشواطئ في الشرق الأوسط.

وأوضح التقرير، أن شاطئ دهب يتميز بنقاء المياه التي تضم أشكالاً مختلفة من الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى أن تجربة الغطس في هذا الشاطئ مميزة للغاية، وتعد محمية أبو جالوم من الأماكن المميزة التي يمكن الذهاب إليها خلال زيارة شواطئ دهب، وكذلك الاستمتاع بالحياة البدوية في هذه المنطقة.

5ـ مجلة Travel & Leisure الأمريكية العالمية والمعروفة باختيار وترشيح أفضل الوجهات الفندقية والعلامات التجارية للمسافرين حول العالم، اختارت فندق "سوفيتيل ليجند أولد كتراكت" بمدينة أسوان في المركز الثامن ضمن أفضل 25 فندقا في العالم.

واختارت المجلة أيضا، فندق "فورسيزونز نايل بلازا" في المركز الخامس وفندق Marriott القاهرة في المركز العاشر على مستوى الفنادق في المدن بأفريقيا والشرق الأوسط لعام 2019، يأتي ذلك تأكيدا على المستوى المتميز لهذه الفنادق حيث يعتمد ترشيح المجلة للفنادق على العديد من المعايير أهمها مدى جودة الخدمة المقدمة بها ورضاء العملاء.

6ـ موقع Trip Advisor المتخصص في السياحة والسفر، أختار مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم، وحلت الغردقة في المركز الـ 21 متقدمة على مدينة هونج كونج الصينية وسيدني بأستراليا وتل أبيب الإسرائيلية.

7ـ نشرت مجلة كوندي ناست ترافلر Conde Nast Traveller السياحية الأمريكية مقالا تفصيليًا عن المتحف المصري الكبير تحت عنوان "كل ما نعرفه عن المتحف المصري الكبير"، تضمن الحديث عن موقع المتحف وتصميمه الداخلي وكيفية الوصول إليه، وبدأ المقال بالإشارة إلى أن هذا المتحف سوف يكون أكبر متحف أثرى في العالم وأنه بالرغم من تأخر افتتاحه لمدة عام إلا أنه من المنتظر أن يٌفتتح في عام 2020.

من جانبها، أكدت وزيرة السياحة، أن وجود مصر في مقدمة المقاصد السياحية التي يتحدث عنها صحف ومواقع العالم، والتزايد الواضح في اهتمام المواقع السياحية الشهيرة بمصر كمقصد سياحي متميز مؤشر مهم على النجاح الذي يشهده قطاع السياحة في مصر.