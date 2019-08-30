كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إطلاق النار".. تدريب للأطفال للتعامل مع هذه الحوادث في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مدرسة بولاية كولورادو الأمريكية تدريبا للأطفال حول كيفية التعامل فى حالة وقوع حادث إطلاق نار.

وتناولت التدريبات كيفية القيام بالإسعافات الأولية، وكذلك الخروج من المدرسة بأمان، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع مطلق النار إذا استلزم الأمر ذلك.

كانت الولايات المتحدة قد شهدت عدة حوادث لإطلاق النار واحتجاز رهائن خلال الفترة الماضية، كان أخرها أمس في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.