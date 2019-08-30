شكرا لقرائتكم بدعم التحالف.. عمليات نوعية للجيش اليمني في معقل الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش اليمني، مساء الخميس، عن تنفيذ عمليات عسكرية نوعية بإسناد من تحالف دعم الشرعية، في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي، أقصى شمالي البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي لمحور كتاف أن وحدات قتالية عالية التدريب نفذت عمليات عسكرية نوعية تمكنت خلالها من إحكام السيطرة الشاملة على جميع الطرق المؤدية إلى وادي آل بو جبارة وقطع جميع خطوط إمدادات الميليشيات الحوثية إلى المنطقة.

مواجهات عنيفة

وأكد، أن المنطقة ما زالت تشهد مواجهات عنيفة جداً وقصفا مدفعيا مكثفا من قبل القوات الحكومية على أماكن تمركز الميليشيات في أطراف وادي آل بو جبارة.

وأوضح أنه يتم تمشيط المنطقة بالكامل من العناصر الحوثية المختبئة في الجروف الجبلية والمزارع والوديان، لافتا إلى أن هناك مئات من القتلى والجرحى من الحوثيين.

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لواء الصماد

وذكر المركز، أن القوات الحكومية مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن تمكنت من الإجهاز الكامل على لواء الصماد فيما يكتنف الغموض مصير اللواء 156 مشاة التابع للحوثيين في مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وتأتي هذه التطورات العسكرية بعد وصول تعزيزات عسكرية ضخمة للمنطقة ودخول مقاتلات التحالف وطيران الأباتشي وراجمات الصواريخ خط المواجهة المباشرة مع الميليشيات المدعومة إيرانياً.

تطورات نوعية

وأشار مركز محور كتاف، إلى أن الجبهة شهدت تطورات نوعية وأحداثا مهمة في سير العمليات القتالية الميدانية في الجبهة خلال الــ 72 ساعة الماضية، مؤكدا أن القوات الحكومية مدعومة بتعزيزات ضخمة بالعدة والعتاد العسكري وصلت للمنطقة من قتل وحصار أعداد هائلة من الميليشيات الحوثية في جبال كتاف بينهم قيادات عسكرية رفيعة تابعة للميليشيات القادمة من مدينة صعدة.

وفي نفس السياق دخلت مقاتلات التحالف وطيران الأباتشي خط المواجهة المباشرة مع الميليشيات وتم استهداف مجاميع حوثية كبيرة، وقد منيت الميليشيات بخسائر كبيرة تقدر بالمئات من عناصرهم إضافة إلى تدمير 24 عربة عسكرية تابعة للميليشيات بوادي آل بو جبارة الذي كانت الميليشيات قد تسللت إليه في وقت سابق، بحسب المركز الإعلامي لمحور كتاف.