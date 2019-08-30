الجمهورية:باسيل اختلف بالرأي مع وزراء بالتيار حول المرشح لشورى الدولة

علمت "الجمهورية" ان "خلافاً في الرأي حصل حول المرشح لمنصب رئيس مجلس شورى الدولة، بين كل من بين وزير الخارجبة ​جبران باسيل​ وبعض وزراء "​التيار الوطني الحر​" ومنهم وزير العدل البير سرحان، والاسماء المرشحة لهذا المنصب هي: ريتا كرم، جمال الخوري، فادي الياس، ويوسف نصر".

واضافت المصادر: "المرشحون الثلاثة لرئاسة ​مجلس القضاء الاعلى​ فهم: سهيل عبود، ​روكز رزق​ الذي يدعمه باسيل و​طاني لطوف​، علماً انّ توافقاً تم على مركز المدعي العام التمييزي والمرشح له القاضي ​غسان عويدات​ ومركز رئيس هيئة التشريع والقضايا الكاثوليكي، ومركز المدير العام لوزارة العدل السني والتوافق على رولا جدايل لتولّيه وبالتالي، فإنّ اي من هذه ​التعيينات​ لم يفتح لها الطريق الى جلسة مجلس الوزراء، التي ترأسها ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون في ​قصر بيت الدين​ قبل ساعات من عودته الى قصر بعبد".