زوار بري للجمهورية: اجتماع بعبدا الاقتصادي يشكل فرصة للانقاذ

أشارت "​الجمهورية​" الى أن رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ لفت أمام زواره الى انّ "الإجتماع الإقتصادي - السياسي الذي سيعقد الإثنين المقبل في ​القصر الجمهوري​ في ​بعبدا​، يشكّل فرصة للإنقاذ، لا بد من ان تصدر عنه قرارات جريئة وإجراءات نوعية وعملية وفورية"، لافتة الى أن "​الوضع الاقتصادي​ حرج، لا بل خطير جداً، والمطلوب مبادرات انقاذية سريعة جداً".

وأكد بري أمام زواره "وجوب ان تقترن هذه الاجراءات بعمل حكومي حثيث وعلى كل المستويات"، لافتا الى أن "هذه الاجراءات النوعية، إن تم التوصل اليها بتوافق كل القوى السياسية، فإنّ العمل الحكومي لتطبيقها سيسير حتماً بطريقة انسيابية سريعة بلا أي عوائق"، مضيفا: "ان الوقت هو للعمل، وليس للمزايدات، فالمزايدات تخرب الوضع".

وردا على سؤال، شدد بري على اننا "سنرفض اي مسّ بالفئات الشعبية والفقيرة وحتى المتوسطة، هذا امر لن نقبل له على الاطلاق".