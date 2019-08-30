علمت "الجمهورية" انّ "وفداً من ​البنك الدولي​ سيزور ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​ اليوم". ولفتت مصادر تتابع حراك الوفد الى انّ "هذه الزيارة تندرج ضمن التحضيرات التي يجريها عون قبل أيام على انعقاد ​طاولة الحوار​ الإقتصادي، حيث أنّ لدى الوفد مجموعة من الأفكار التي رغب رئيس الجمهورية بالإستماع اليها ومناقشتها معه".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: عون يلتقي وفد البنك الدولي للتحضير لطاولة الحوار الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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