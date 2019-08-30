سفير دولة كبرى للشرق الاوسط:المطلوب تجهيز الجيش بسلاح يلائم ويقوّي دوره

رأى سفير دولة كبرى معتمد لدى ​لبنان​ تعليقا على تصدي ​الجيش اللبناني​ ل​طائرة​ الاستطلاع ال​إسرائيل​ية مساء أول من أمس في منطقة ​العديسة​ الجنوبية أن ما قام به مركز العديسة يثبت أنه لا حاجة لأي تنظيم لبناني مسلح للقيام به.

وشدّد السفير الذي ينتمي إلى دولة في "المجموعة الدولية لدعم استقرار لبنان السياسي والأمني" أن المطلوب في الوقت الحاضر تجهيز الجيش اللبناني بما يحتاج إليه من سلاح يلائم ويقوّي دوره في الدفاع عن الحدود، كاشفاً لـ"الشرق الأوسط" أنه يتشاور مع زملائه في المجموعة في إمكان تقديم اقتراح إلى دولهم لعقد ​مؤتمر​ لوزراء الخارجية والدفاع وقادة الجيوش في روما، لبحث إمكان تقديم أسلحة متطورة لتزويد ​القوات المسلحة​ اللبنانية لتسلم مهماتهما على الحدود مع إسرائيل.

ولفت السفير إلى أنه إذا صحّ ما تزعمه بعض التسريبات الإسرائيلية من أن قوة كوماندوز دخلت إلى لبنان من ​سوريا​، فإن ذلك يكشف عن حرب تشنها إسرائيل على قواعد لتطوير ​الصواريخ​، مثبتة في لبنان ويملكها الحزب.