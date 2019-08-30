يعقوبيان تصف ملف النفايات بالكارثة: السلطة تأخذ اللبنانيين رهائن

وصفت النائبة ​بولا يعقوبيان​ خطة ​النفايات​ بـ"الكارثة الموصوفة خصوصاً أنها تنطلق بإقرار 3 محارق فيما ​لبنان​ لا يحتاج إلى أي منها بسبب نوعية نفاياته، إنما إلى إدارة سليمة والقليل من الضمير لدى المسؤولين الذين يتولون السلطة حالياً"، لافتةً في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أنها "لم تلحظ تصوراً واضحاً وكاملاً لآلية تطبيق الفرز من المصدر ولا خطوات عملية للتخفيف من النفايات، وهذان المبدآن الأساسيان لأي حل مستدام وبيئي وسليم ل​مشكلة النفايات​".

ولفتت إلى ان "هذه السلطة تأخذ اللبنانيين رهائن في هذا الملف كما في كثير غيره، فتفرض عليهم السير بحلول ​المافيا​ أو تهددهم بإبقاء النفايات في الشوارع". وشددت يعقوبيان على أن "التخفيف من الإنتاج والفرز والتسبيخ يبقي كمية صغيرة جداً من النفايات التي يمكن اعتماد مطامر صحية للتخلص منها كما يحصل في الدول المحيطة ذات الطبيعة الجغرافية التي تشبه طبيعتنا".