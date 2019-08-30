اعتقال الناشط الداعم للديمقراطية في هونغ كونغ جوشوا وونغ

اعتُقل الناشط الداعم للديمقراطية في ​هونغ كونغ​، جوشوا وونغ، أحد قادة "ثورة المظلات" عام 2014، قبل يوم من خروج تظاهرة جديدة مقررة في المستعمرة البريطانية السابقة على الرغم من حظرها من جانب ​الشرطة​.

ولم تؤكد السلطات هذا الاعتقال رسميا.

وقام ​الجيش الصيني​ الخميس بتبديل حاميته المتمركزة بشكل دائم في هونغ كونغ حيث منعت الشرطة التظاهرة الكبرى المقررة السبت في المستعمرة البريطانية السابقة، مشيرة إلى مخاوف من أعمال عنف.