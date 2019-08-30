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اعتقال الناشط الداعم للديمقراطية في هونغ كونغ جوشوا وونغ

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اعتُقل الناشط الداعم للديمقراطية في ​هونغ كونغ​، جوشوا وونغ، أحد قادة "ثورة المظلات" عام 2014، قبل يوم من خروج تظاهرة جديدة مقررة في المستعمرة البريطانية السابقة على الرغم من حظرها من جانب ​الشرطة​.

ولم تؤكد السلطات هذا الاعتقال رسميا.

وقام ​الجيش الصيني​ الخميس بتبديل حاميته المتمركزة بشكل دائم في هونغ كونغ حيث منعت الشرطة التظاهرة الكبرى المقررة السبت في المستعمرة البريطانية السابقة، مشيرة إلى مخاوف من أعمال عنف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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