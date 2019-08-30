المجلس الانتقالي اليمني يؤكد استمرار عمليات قواته في عدن

أكد رئيس المجلس الانتقالي ​الجنوب​ي، عيدروس الزبيدي، استمرار قوات المجلس في إزالة ما وصفه بـ"التهديدات الإرهابية" في العاصمة المؤقتة عدن وعموم محافظات جنوب اليمن، في إشارة إلى ​الجيش اليمني​.

وخلال ​مؤتمر​ صحافي عقده، لفت إلى انه "فوجئنا بالاعتداءات على أهلنا في ​محافظة شبوة​ تحت مظلة الشرعية واستهداف قوات النخبة لإعادة التهديد الإرهابي الدولي في المنطقة".

وأضاف: "نعمل على إزالة أي تهديدات إرهابية داخل العاصمة عدن بشكل خاص والجنوب بشكل عام، وستستمر قواتنا المسلحة بمواصلة الجهود العسكرية والأمنية حتى يكون الجنوب سالما وآمنا ومحررا بالكامل".