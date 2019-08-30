وزير خارجية بريطانيا: الاتفاق النووي هو ما يمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية

بحث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مع نظراء في ​الاتحاد الأوروبي​، الملف النووي ال​إيران​ي، ​هونغ كونغ​ و​مضيق هرمز​.

ولفت راب عشية اللقاء الى أن "اجتماعنا سيكون استكمال للمحادثات الإيجابية لمجموعة "السبع" حول إيران، عندما حاولنا تخفيف درجة حدة التوتر".

وكشف الوزير أن: "​الاتفاق النووي​ مع إيران يعد الاتفاق الوحيد الذي سيمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية"، مشيرا إلى "مواصلة العمل معا لضمان التزام إيران بتنفيذ الاتفاقية بالكامل"، مشددا على أننا "بحاجة الى اوسع دعم دولي ممكن لمكافحة تهديدات الشحن الدولي في مضيق هرمز".