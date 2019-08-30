بحث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مع نظراء في الاتحاد الأوروبي، الملف النووي الإيراني، هونغ كونغ ومضيق هرمز.
ولفت راب عشية اللقاء الى أن "اجتماعنا سيكون استكمال للمحادثات الإيجابية لمجموعة "السبع" حول إيران، عندما حاولنا تخفيف درجة حدة التوتر".
وكشف الوزير أن: "الاتفاق النووي مع إيران يعد الاتفاق الوحيد الذي سيمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية"، مشيرا إلى "مواصلة العمل معا لضمان التزام إيران بتنفيذ الاتفاقية بالكامل"، مشددا على أننا "بحاجة الى اوسع دعم دولي ممكن لمكافحة تهديدات الشحن الدولي في مضيق هرمز".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية بريطانيا: الاتفاق النووي هو ما يمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.