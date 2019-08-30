الحكومة اليمنية طلبت من مجلس الأمن عقد جلسة بشأن قصف الامارات قواتها

طلب اليمن من ​مجلس الأمن الدولي​ عقد جلسة بشأن ما تعرضت له قواته من قصف جوي شنته ​الإمارات​ في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين جنوب اليمن. ونقلت ​الخارجية اليمنية​ في تصريح لها على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ عن نائب الوزير محمد الحضرمي إن "​الحكومة اليمنية​ طلبت رسميا من مجلس الأمن عقد جلسة حول القصف السافر الذي قامت به دولة ​الإمارات العربية المتحدة​ ضد قوات الجمهورية اليمنية المسلحة". وأضاف: "القصف وقع و​القوات​ تمارس حقها الدستوري في مواجهة المليشيات المتمردة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا".

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