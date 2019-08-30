الرئيس ترامب يلغي رحلته الى بولندا بسبب إعصار دوريان

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب رحلته التي كانت مقررة إلى بولندا، بسبب إعصار دوريان الذي يقترب من سواحل فلوريدا.
واوضح ترامب الذي كان منتظرا وصوله الأحد إلى وارسو لاحياء الذكرى الثمانين لبداية الحرب العالمية الثانية التي بدأت في 1 ايلول 1939 بهجوم من ألمانيا النازية على بولندا ان "أولويتنا القصوى هي سلامة والناس وامنهم". واضاف ان نائب الرئيس مايك بنس سيتوجه الى بولندا بدلا منه.
وأعلن حاكم ولاية فلوريدا حال الطوارئ في جميع مقاطعات الولاية، محذرًا ملايين الأشخاص الذين يعيشون في الولاية بان من الضروري الاستعداد للإعصار.
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