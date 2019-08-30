الرئيس ترامب يلغي رحلته الى بولندا بسبب إعصار دوريان

ألغى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ رحلته التي كانت مقررة إلى ​بولندا​، بسبب ​إعصار​ دوريان الذي يقترب من سواحل فلوريدا.

واوضح ترامب الذي كان منتظرا وصوله الأحد إلى ​وارسو​ لاحياء الذكرى الثمانين لبداية الحرب العالمية الثانية التي بدأت في 1 ايلول 1939 بهجوم من ​ألمانيا​ ​النازية​ على بولندا ان "أولويتنا القصوى هي سلامة والناس وامنهم". واضاف ان نائب الرئيس ​مايك بنس​ سيتوجه الى بولندا بدلا منه.

وأعلن حاكم ​ولاية فلوريدا​ حال الطوارئ في جميع مقاطعات الولاية، محذرًا ملايين الأشخاص الذين يعيشون في الولاية بان من الضروري الاستعداد للإعصار.