ترمب يلغي رحلته الى بولندا بسبب إعصار دوريان

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إلغاء رحلته إلى بولندا بسبب إعصار دوريان الذي سيقترب في نهاية الأسبوع من سواحل فلوريدا.

وقال ترمب في البيت الأبيض "بهدف السماح لكل وسائل الحكومة الفيدرالية بالتركيز على العاصفة المقبلة، قررت إرسال نائب الرئيس مايك بينس إلى بولندا بدلا مني في عطلة نهاية الأسبوع هذه".

وكان منتظرا وصول الرئيس الأميركي الأحد إلى وارسو للاحتفال بالذكرى الثمانين لبداية الحرب العالمية الثانية التي بدأت في 1 ايلول/سبتمبر 1939 بهجوم من ألمانيا النازية على بولندا.

