محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:
حذر خبراء أمنيون من شركة "كاسبرسكي لاب" المتخصصة بأمن المعلومات، مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد" من تطبيق يحتوي على أكواد برمجية ضارة.
ووفق "كاسبرسكي لاب"، أن أحدث إصدارات تطبيق "كام سكانر" الذي يتيح إنشاء مستندات "PDF"، باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، والذي تم تحميله من قبل 100 مليون متسخدم، يحتوي برمجيات ضارة تسمى "Trojan Dropper".
ومن جهتها، قامت شركة جوجل الأمريكية بإزالة البرمجيات الضارة من الإصدار المحدث، مع بقاء التطبيق ضمن متجر "جوجل بلاي".
لكن جدير بالذكر، أن البرمجيات الضارة ما زالت تعمل على أجهزة المستخدمين، ولذلك يتوجب عليهم إزالة التطبيق وفحص هواتفهم، ثم إعاة تنزيل التطبيق مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر "كاسبرسكي" تحذر من تطبيق خبيث يهدد الملايين من مستخدمي"أندرويد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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