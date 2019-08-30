طارق أبو زينب يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج.. ويؤكد: هذا التعامل جعل من الفريضة رسالة سلام للتسامح والتعايش

وجهت اللجنة الإعلامية العربية للمجلس الشباب العربي، برئاسة الإعلامي طارق أبوزينب التهاني والتبريكات لحكومة ‫خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بنجاح موسم الحج ١٤٤٠هـ.

ووجه رئيس اللجنة طارق أبو زينب، الشكر للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها على تعاملهم الإنساني، وبدون تفرقة مع ضيوف الرحمن.

وأشار أبو زينب، إلى أن هذا التعامل جعل من فريضة الحج رسالة سلام للتسامح والتعايش، يتفق فيها المسلمون من كل بقاع الدنيا على قلب واحد في مشهد مهيب، يفيض بالرحمة، ويتصدى لدعوات الكراهية بين البشرية.

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كان أبو زينب، أحد حجاج مبادرة "أمنية 2" التي أطلقتها سفارة خادم الحرمين الشريفين في لبنان، بإشراف سفير السعودية في لبنان وليد بن عبدالله بخاري، للحجاج من ذوي الظروف الخاصة والمستعصية، الذين سهّلت السفارة أمور حجهم بدءًا من التأشيرات المجانية، وصولاً إلى السعودية، وتأدية مناسكهم، ومتابعة زيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكد أبو زينب أن الخدمات ‏لا تقدر بثمن، وتقدمها الحكومة السعودية الرشيدة للحجاج كافة مجانًا، بدءًا من ‏التأشيرة المجانية، وخدمات الاستقبال والجوازات بمداخل السعودية، والخدمات الصحية وخدمات الأمن والأمان، والأغذية والخدمات الإنسانية".

وثمن أبو زينب، جهود الجهات المشاركة في الحج ونجاحه، ودور التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، وإعلام عدد من الجهات كوزارتَي الداخلية، والحج والعمرة، والصحة، والدفاع المدني، ورئاسة الحرمين، والكشافة وغيرهم من الوزارت والمؤسسات.

ووجه رئيس اللجنة الإعلامية العربية للمجلس الشباب العربي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسفارة المملكة العربية السعودية، على ما قدموه لحجاج لبنان عامة، وحجاج مبادرة "أمنية ٢" خاصة.