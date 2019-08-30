أخبار الحمقى والمغفلين.. في ذكر المغفلين من الأمراء والولاة

م يترك ابن الجوزي من أخبار الحمقى والمغفلين شيئا إلا ذكره في كتابه، ابتدأ بأخبارهم من القراء والمحدثين ثم ممنكان منهم من رواة الحديث والمصحفين، أو من الأمراء والولاة والقضاة، أو من الكتاب والحجّاب أو الأئمة والمؤذنين، أومن الأعراب، أو من القصاص والوعاظ والمتزهدين، أو من المعلمين والحاكة.

الحقيقة أنه لم يترك خبرا عن مغفل أو أحمق إلا ونقله إلينا، فكان كتابه جامعا لذكر المغفلين والحمقى، كما ذكر بعضامن أقوال الحمق والغفلة مما يصدر عن العاقلين في بعض الأحيان.

لكن ما يثير الدهشة أن الحماقة والغفلة إذا صدرت من الحمقى والمغفلين قد تنتزع الضحك من الأفواه، لأنها تأتي عفوالخاطر دون تصنع أو تكلف.

لكنها إذا أتت من العقلاء تفجر الضحك تفجيرا على أفواه السامعين أو المشاهدين أو الذين قاموا بالغفلة، وذلك لأنهازيادة على كونها ظهرت دون قصد، إلا أنها ظهرت من العاقل عفو الخاطر ودون أن يدري، وهو يعتقد كل الاعتقاد أنما قام به هو عمل جيد غير مستهجن وغير مضحك. حتى إذا فاق إلى رشده، لا يتمالك نفسه من الارتماء والقهقهةأضعاف ما يضحك مما يرى من الحمقى أنفسهم المعروفين بهذه الصفات.

حسب ابن الجوزي، فإن من الأسباب التي دفعت إلى تأليف كتاب عن «أخبار الحمقى والمغفلين»، هو التفكه والتندروالضحك هربا من الجد المتواصل. لأن النفس تميل إلى المباح في اللهو لتجد بعض الراحة ثم تستأنف ما درجت عليه. إن مرأى المغفلين وسماع أحاديثهم يحث على الأسى والألم لجانبهم، وعلى الحمد والشكر لله على النعمة التي أنعمهاعلينا ورزقنا كمال العقل والجسم واليقظة.

إن أخبار الحمقى والمغفلين عبر، يعلمنا إياها الزمان، ويحثنا على الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يوقعنا في الحمقوالجهل، وتكونا دروسا فياضة بالحكمة والفلسفة الحية التي نهجها الإنسان لنفسه بعيدا عن الغفلة. فما من أحد إلاويستهويه أن يسمع فكاهة نادرة تثير فيه الضحك من كوامنه، فيسعى وراء كتاب في النوادر أو الأمثال الشائعةيقرأها قبل سواها..

من حماقات جحا

كره أن يغيظ السيدة عائشة‏

قال محمد بن زياد‏:‏ كان عيسى بن صالح بن علي يحمق، وكان له ابن يقال له‏:‏ عبد الله من عقلاء الناس فتولى عيسىجند قنسرين فاستخلف ابنه على العمل، قال ابنه‏:‏ فأتاني رسوله في بعض الليل يأمرني بالحضور في وقت مبكر لايحضر فيه إلا لأمر مهم، فتوهمت أن كتاباً ورد من الخليفة في بعض الأشياء التي يحتاج فيها إلى حضوري وحضورالناس، فلبست السواد وتقدمت بالبعثة إلى وجوه القواد، وركبت إلى داره، فلما دخلتها سألت الحجاب، هل ورد كتابمن الخليفة أو حدث أمر؟ فقالوا لم يكن من هذا شيء، فصرت من الدار إلى موضع تخلف الحجاب عنه، فسألتالخدام أيضاً، فقالوا مثل مقالة الحجاب، فصرت إلى الموضع الذي هو فيه، فقال لي‏:‏ أدخل يا بني فدخلت، فوجدتهعلى فراشه، فقال‏:‏ علمت يا بني أني سهرت الليلة في أمر أنا مفكر فيه إلى الساعة، قلت‏:‏ أصلح الله الأمير، ما هو؟قال‏:‏ اشتهيت أن يصيرني الله من الحور العين ويجعل في الجنة زوجي يوسف النبي فطال في ذلك فكري، قلت‏:‏ أصلح الله الأمير فالله عز وجل قد جعلك رجلاً فأرجو أن يدخلك الجنة، ويزوجك من الحور العين، فإذا وقع هذا فيفكرك، فهلا اشتهيت محمداً صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجك، فإنه أحق بالقرابة والنسب وهو سيد الأولينوالآخرين في أعلى عليين؟ فقال‏:‏ يا بني لا تظن أني لم أفكر في هذا، فقد فكرت فيه، ولكن كرهت أن أغيظ السيدةعائشة‏.‏

حمل كتابه بنفسه

حدثنا المدائني قال‏:‏ جاء رجل من أشراف الناس إلى بغداد، فأراد أن يكتب إلى أبيه كتاباً يخبره، فلم يجد أحداًيعرفه، فانحدر بالكتاب إلى أبيه وقال‏:‏ كرهت أن يبطىء عليك خبري ولم أجد أحداً يجيء بالكتاب فجئت أنا به ودفعهإليه‏.‏

ضرب الخصمين لأن بينهما الظالم‏

قال ابن خلف‏:‏ واختصم رجلان إلى بعض الولاة فلم يحسن أن يقضي بينهما فضربهما، وقال‏:‏ الحمد لله الذي لميفتني الظالم منهما‏.‏

أخبرني سعيد بن جعفر الأنباري قال‏:‏ سمعت أبي يقول‏:‏ غضب أبو الخيثم على عامل له فكلم في الرضاء عنه فقال‏:‏ لا والله أو يبلغني عنه أنه قبل رجلي‏.‏

صاحب مظالم قليل العقل‏

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قال أبو عثمان الجاحظ‏:‏ كان فزارة صاحب مظالم البصرة وكان أطول خلق الله لحية وأقلهم عقلاً وهو الذي قال فيهالشاعر‏:‏ مجزوء الكامل‏:‏

ومن المظالم أن تكو ن على المظالم يا فزاره

أخذ الحجام يوماً من شعره فما فرغ دعا بمرآة فنظر فيها فقال للحجام‏:‏ أما شعر رأسي، فقد جودت أخذه، ولكنك واللهيا ابن الخبيثة سلحت على شاربي ووضع يديه عليه‏.‏

وسمع فزارة يوماً صياحاً، فقال‏:‏ ما هذا الصياح؟ فقالوا‏:‏ قوم يتكلمون في القرآن‏.‏ فقال‏:‏ اللهم أرحنا من القرآن‏.‏ واجتاز به صاحب دراج، فقال‏:‏ بكم تبيع هذا الدراج، فقال‏:‏ واحد بدرهم‏.‏ قال‏:‏ لا قال‏:‏ كذا بعت، قال‏:‏ نأخذ منك اثنينبثلاثة دراهم قال‏:‏ خذ، فقال‏:‏ يا غلام أعطه ثمن اثنين ثلاثة دراهم فإنه أسهل للمبيع‏.‏

خطاب أعراب ولي على كورة‏

‏ وبلغنا أن المهلب ولى بعض الأعراب كورة بخراسان وعزل واليها، فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال‏:‏ أيهاالناس اقصدوا لما أمركم الله به، فإنه رغبكم في الآخرة الباقية وزهدكم في الدنيا الفانية، فرغبتم في هذه وزهدتم فيتلك، فيوشك أن تفوتكم الفانية ولا تحصل لكم الباقية فتكونوا، كما قال الله تعالى لا ماءك أبقيت ولا حرك أنقيت واعتبروابالمغرور الذي عزل عنكم سعى وجمع فصار ذلك كله إلي على رغم أنفه وصار كما قال الله سبحانه وتعالى مجزوءالخفيف‏:‏

أبشري أم خالد رب ساع لقاعد

ثم نزل عن المنبر‏.‏

أعرابي يخطب الجمعة‏

وبلغنا أن يزيد بن المهلب ولى أعرابياً على بعض كور خراسان، فلما كان يوم الجمعة صعد المنبر وقال‏:‏ الحمد لله، ثمارتج عليه، فقال‏:‏ أيها الناس إياكم والدنيا، فإنكم لم تجدوها إلا كما قال الله تعالى‏:‏ الوافر‏:‏

وما الدنيا بباقيةٍ لحي وما حي على الدنيا بباقي

فقال كاتبه‏:‏ أصلح الله الأمير هذا شعر، قال‏:‏ فالدنيا باقية على أحد؟ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ فيبقى عليها أحد، قال‏:‏ لا، قال‏:‏ فما كلفتك إذن؟

خلقت السموات والأرض في ستة أشهر‏

‏ وبلغنا أن بعض العرب خطب في عمل وليه فقال في خطبته‏:‏ إن الله خلق السموات والأرض في ستة أشهر‏.‏ فقيل لهفي ستة أيام فقال‏:‏ والله أردت أن أقولها ولكن، استقللتها‏.‏.