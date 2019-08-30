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السودان بانتظار الحكومة الأولى في مرحلة ما بعد البشير

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جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (الخرطوم)

كان من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أمس الأول عن أسماء الوزراء الرئيسيين في حكومته، غير أنّ مصدراً مقرباً من الخبير الاقتصادي أشار أمس (الخميس) إلى أنّه لم يحسم خياراته بعد.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إنّ «المداولات مستمرة وليس واضحاً متى تنتهي»، فيما يفترض أن يختار رئيس الوزراء الذي اختاره المجلس السيادي في 21 أغسطس، أعضاء حكومته من بين الأسماء التي اقترحتها قوى الحرية والتغيير، رأس حربة الحركة الاحتجاجية، وذلك بموجب الاتفاق التاريخي الموقع في 17 أغسطس.

ويستثنى من الوزراء المختارين وزيرا الداخلية والدفاع اللذان سيعينهما عسكريو المجلس السيادي المكوّن من ستة مدنيين وخمسة عسكريين وتقع عليه مسؤولية قيادة البلاد لثلاث سنوات ونيف في مرحلة انتقالية نحو سلطة مدنية منتخبة.

وأكد حمدوك السبت أنه سيختار للحكومة أعضاء من التكنوقراط بحسب «كفاءاتهم»، قائلا: «نريد فريقا متجانسا على مستوى التحديات».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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