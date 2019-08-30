شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة يمنية: الحوثي يرتكب 58 انتهاكاً في تعز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اتهم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أمس (الخميس) مليشيا الحوثي بارتكاب 58 انتهاكا ضد المدنيين في تعز خلال شهر يوليو 2019، موضحاً في تقريره الشهري أن 17 شخصا قتل بينهم 7 أطفال بقصف بالقذائف المختلفة التي استهدفت الأحياء المدنية. وأفاد التقرير أن 23 مدنيا بينهم 7 أطفال وامرأتان أصيبوا في القصف العشوائي الحوثي، مبيناً أن مجزرتين دمويتين ارتكبتهما مليشيا الحوثي، كما تضررت سيارة إسعاف جراء قصف. وأشار التقرير إلى أن 3 منازل تعرضت للتدمير الكلي وتضرر منزلين بشكل جزئي نتيجة القصف بقذائف الحوثي، وأحرق 5 مولدات كهربائية، لافتاً إلى أن المناطق السكنية شرق مدينة تعز وشمالها وساحة الحرية وسط المدينة هي الأكثر تضرراً من القصف العشوائي.

وحذر التقرير من تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية، وانتشار عصابات الخارجين عن القانون جراء استمرار الحصار والرعب المفزع الذي تفرضه المليشيا على المدينة.