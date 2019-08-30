شكرا لقرائتكم إيران تفشل بثالث تجربة صاروخية.. ومنصة الاطلاق تنفجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مسؤول إيراني إن صاروخًا قد انفجر على منصة إطلاقه في مركز "الخميني" الفضائي قبل الإطلاق، وهو ثالث فشل واضح من جانب طهران في إطلاق الصواريخ هذا العام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الإيراني الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله إن الحادث نتج عن "بعض المشكلات الفنية وانفجرت المنصة لكن علماءنا الشباب يعملون على حل المشكلة".

ولم يقدم المسؤول الايراني مزيدا من التفاصيل، لكن رويترز نقلت عن مسؤول أميركي لم تكشف هويته قوله إن إيران فشل مؤخرا في إطلاق الأقمار الصناعية، وأظهرت صور الأقمار الصناعية لشركة "بلانيت" التجارية، أعمدة سوداء من الدخان تتصاعد فوق منصة إطلاق في مركز الفضاء في محافظة سمنان الإيرانية.

وفي 24 أغسطس، ذكرت الإذاعة الوطنية الأميركية، نقلاً عن صور الأقمار الصناعية التي تلقتها من مختبرات "بلانيت"، أن إيران قامت بطلاء مركز الاطلاق المحترق لاجراء اختبارات جديدة.

ارسال أقمار صناعية

غير أن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، كان قد أعلن صباح الخميس، إن بلاده تنوي اجراء تجربة ارسال أقمار صناعية للفضاء قريبا.

وانتقد حاتمي لوكالة الأنباء الايرانية الرسمية "إرنا" معارضة المجتمع الدولي لبرنامج إيران للصواريخ قائلا " عندما يلاحظ بعض المراقبين شيئًا جديدًا يثيرون الأسئلة، في حين أن هذه الإجراءات هي مساعي طبيعية".

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وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في وقت سابق إن "هذه المركبات تحتوي على تقنيات متطابقة وقابلة للتبادل مع تلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية، بما في ذلك الصواريخ العابرة للقارات".

مصدر قلق

ويعد برنامج الفضاء الإيراني مصدر قلق للولايات المتحدة وأوروبا، لأن الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية يمكن أن يكون لها استخدام مزدوج كصواريخ بالستية طويلة المدى تحمل رؤوسا نووية.

وتتهم الولايات المتحدة طهران باستخدام التكنولوجيا لإطلاق أقمار صناعية في المدار كجزء من جهودها لتطوير أسلحة نووية. وقد نفت ايران هذا الاتهام.

وتطالب الولايات المتحدة بإنهاء برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وفق قرار مجلس الأمن 2231 التابع للأمم المتحدة الذي يحظر على إيران تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

وكانت إيران قد فشلت في تجربتين سابقتين لإطلاق قمرين صناعيين بواسطة صاروخين بعيدي المدى في غضون دقائق، وذلك في 15 يناير/كانون الثاني و5 فبراير/شباط الماضيين.

وذكرت تقارير أميركية حينها أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نفذت برنامجاً سرياً لتعطيل اختبارات الصواريخ الإيرانية.