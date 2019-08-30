كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبعوثة أفريقية تثني على دور المرأة في صناعة التغيير بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بينتا ديوب المبعوثة الخاصة بالاتحاد الإفريقى لقضايا المرأة والسلام والأمن، التضامن مع المرأة السودانية التى لعبت دوراً مهماً فى صنع التغيير الذى تشهده البلاد حاليا.

وقال السفير بابكر الصديق محمد الأمين الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الخميس ، إن السفير عمر دهب فضل وكيل وزارة الخارجية المكلف التقى وفدا نسائيا رفيع المستوى من الاتحاد الإفريقي برئاسة ديوب.

ورحب دهب بالوفد، معربا عن تقديره لدور النساء في الحفاظ على وحدة الوطن والمجتمع، وشكره وتقديره للدور الذي لعبه الاتحاد الأفريقي ممثلا في رئيس لجنة الوساطة الأفريقية في السودان محمد الحسن ولد لبات، والسفير محمد بلعيش رئيس مكتب الاتحاد الإفريقي بالخرطوم.