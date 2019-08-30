القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت مليشيا الحوثي، 8 مستشفيات خاصة في العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين منذ نهاية عام 2014. وأفادت مصادر يمنية لـ"العين الإخبارية" بأن ما تسمى بوزارة الصحة العامة والسكان بصنعاء أغلقت مستشفيات سعوان والهلال الأبيض والخزان والسلام التخصصي. وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي الانقلابية أغلقت أيضا مستشفيات مجلي والعظام وحدة والذهبي. Advertisements وذكرت المصادر أن المليشيا قامت بسحب تراخيص هذه المستشفيات وإزالة لوحاتها. وقالت المصادر إن مليشيا الحوثي قامت أيضا بإغلاق قسمي العمليات والعناية المركزة في 25 بصنعاء. وتأتي هذه الإجراءات الحوثية بعد أن نفذت حملات نهب وقمع طالت العديد من مؤسسات القطاع الخاص بصنعاء، وسط سخط كبير من قبل التجار والمستثمرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تغلق 8 مستشفيات خاصة بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.