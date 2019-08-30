Advertisements

ترامب يعلن إنشاء قيادة عسكرية أمريكية خاصة بالبنتاجون في الفضاء

الجمعة 30 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن إطلاق قيادة عسكرية خاصة بالفضاء في البنتاجون.



وقال ترامب، خلال حفل أقيم في واشنطن، "إن القاعدة ستكون مهمتها ضمان هيمنة الولايات المتحدة في ميدان الحرب الجديد هذا".

وتابع "هذا يوم تاريخي يلحظ أهمية الفضاء المركزي لأمن ودفاع الولايات المتحدة".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "قيادة سبايسكوم ستضمن أن الهيمنة الأمريكية في الفضاء لن تكون مهددة أبدا".

Advertisements

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد سابقا بإنشاء قوة فضائية ذات طابع عسكري.

و"القوة الفضائية"، التي يبدو أنها ذات شعبية بين مؤيدي ترامب، هي مقترح الرئيس الأمريكي المتعلق بقسم عسكري قائم بذاته، يركز تحديدا على شؤون الفضاء، وحاليا مثل هذه المساءل تختص بها القوات الجوية الأمريكية.

وقال ترامب في وقت سابق "إن الميزانية الجديدة ستستثمر في نظام دفاع صاروخي قائم في الفضاء، وأوضح مسؤولون أمريكيون أن وضع أجهزة استشعار في الفضاء ستساعد في رصد الصواريخ المتحركة بسرعات فائقة".

وتابع: "إنها تكنولوجيا جديدة"، مضيفا "في النهاية ستصبح جزءا كبيرا جدا جدا من نظامنا الدفاعي والهجومي، كما هو واضح".

كما ركز ترامب أيضا على التخلص من "المعوقات البيروقراطية" التي تكبح حدود قدرة الإدارة على تطوير برنامج دفاع صاروخي.