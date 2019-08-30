"القوى العاملة": 24 دورة تدريبية للشباب على الحرف والمهن المختلفة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريراً من وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية أحمد القللى بالخطة التدريبية للعام التدريبي (2019/ 2020)، التي تتضمن خططا لتنفيذ 24 دورة تدريبية للشباب بمراكز التدريب التابعة للمديرية بمراكز المحافظة فى كل من السنبلاوين، وأجا، وميت غمر، والمنزلة.

ووفقًا لبيان صدر عن وزارة القوى العاملة، أوضح وكيل الوزارة بالدقهلية أن التدريب يتم من خلال 33 ورشة تدريب بالمراكز المشار إليها، مضيفا أن الدورات تتم على مهن وحرف التبريد والتكيف وصيانة الكمبيوتر، وتفصيل الملابس، ولحام المعادن، وتشغيل الماكينات، والكهرباء، وميكانيكا السيارات، والنجارة، وصيانة الأجهزة المنزلية وصيانة الدش والمحمول والتركيبات الكهربائية والأعمال الصحية ، فضلا عن دورات تدريبية على حرف ومهن محدده من خلال وحدة التدريب الحديثة المتنقلة.

Advertisements

جاء ذلك في إطار إطلاق 2019 عاما للتدريب على مستوى الوزارة ومديرياتها بالمحافظات، حيث أعلن وزير القوى العاملة أنه يجري حاليا التركيز على الانتهاء من تطوير وتجهيز ورفع كفاءة واستكمال الأعمال الإنشائية في 38 مركزًا ثابتًا بالمديريات، فضلًا عن تطوير 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والنجوع.

وأضاف الوزير - في تصريح الخميس- أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حياة كريمة) للقرى الأكثر احتياجًا، وذلك للتدريب على المهن والحرف المطلوبة في سوق العمل الداخلية والخارجية من أجل التشغيل بتوفير وظائف لائقة لرفع شأن المواطن، فضلًا عن تأهيل المدربين ليكونوا قادرين على تدريب الشباب لتعلم الحرف المختلفة للتدريب من أجل التشغيل، وريادة الأعمال لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها الجسر الذي ينطلق منه الاقتصاد المصري.

وأكد أن الوزارة تقدم الدعم الكامل لهذه المشروعات بجانب جهاز تنمية المشروعات والمحافظات من خلال برنامج مشروعك، ولا تدخر أي جهة في توفير وتذليل كافة الصعاب؛ كي نسهم جميعًا في تقليل نسب البطالة.