بـ860 جنيهًا.. جامعة الأزهر توافق على إعادة قيد مستنفذي مرات الرسوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وافق الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، على إعادة قيد الطلاب مستنفذي مرات الرسوب، الذين مر على فترة رسوبهم عامين جامعيين.

ونص قرار جامعة الذي حصل "الخليج 365" على نسخة منه، على أن "يسدد الطالب رسم قدره 430.5 مقابل إعادة القيد، ورسم تأخير قدره 430.5، للعام الجامعي 2019\2020".

وجاء نص القرار كالآتي: