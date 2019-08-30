مسئول أمريكي: الإمارات لها الحق في الدفاع عن مصالحها باليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

نقلت قناة الحرة الأمريكية، الخميس، عن مسئول بالولايات المتحدة قوله إن لدولة الإمارات الحق في تحديد خياراتها والدفاع عن مصالحها وفقا لما تراه مناسبا سواء في اليمن أو بأي مكان آخر.

يأتي ذلك بعد ضربة جوية نفذتها الإمارات في محافظات أبين وعدن باليمن، وهاجمتها حكومة عبدربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي بدعوى أنها استهدفت الجيش الحكومي اليمني.

فيما قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إنها استهدفت مجموعات إرهابية.

وأضاف المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب دولة الإمارات كحليف استراتيجي ضدّ المجموعات المتطرفة، وفي الحفاظ على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة.