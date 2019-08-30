صورة / قال إنه يملك وثائق تدينه .. سيف الاسلام القذافي يهدد وزير خارجية قطر الأسبق

هدد سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل "معمر القذافي" وزير الخارجية القطري الأسبق "حمد بن جاسم".

وكتب سيف القذافي على حسابه في "تويتر" مساء أمس الاربعاء 28 اوت 2019 : "مرحبا حمد لدي العديد من الوثائق التي تدينك، هل تريد أن أنشرها"؟

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يأتي هذا عقب تدوينة غرّد بها بن جاسم، والتي كتب فيها: "كان لمجلس التعاون الدور الرئيسي لتحريك الأمور خاصةً في الجامعة العربية وأيضا في المجتمع الدولي لمحاولة درء الخطر والتحديات او اقتراح حلول لا تضر بمصالح دولة. ولكن للأسف أصبح المجلس معطّل في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بنا بسبب الخلاف الحالي الذي ليس لقطر أو للمملكة بالذات مصلحة فيه".