الزبيدي يتهم "النهضة" بالوقوف وراء تقليص صلاحيات رئيس تونس

اتهم المرشح لانتخابات الرئاسة في تونس، عبد الكريم الزبيدي، حركة النهضة بالوقوف خلف تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، لإدراك الحركة بعدم قدرتها على حيازة الأغلبية للفوز بهذا المنصب.
وقال عبد الكريم الزبيدي في تصريحات تلفزيونية: "لدينا نظامحكامة وضعه الحزب المهيمن، حيث صاغ الدستور بطريقة أعطت رئيس الحكومة اكبر قدر من الصلاحيات وتركت القليل منها لرئيس الجمهورية".
وتابع: "والسبب في ذلك هو أن الحزبالذي اشير إليه كان يدرك أنه لن يحصل أبدا على أغلبية تسمح له بالوصول الى رئاسة الجمهورية. لذا فقد ترك صلاحيات محدودة للرئيس الذي ينتخبه الشعب بشكل مباشر".
وستجري انتخابات رئائسية مبكرة في تونس في 15 سبتمبر القادم بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 يوليو.
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