مثول رئيس الوزراء الجزائري السابق أمام المحكمة

مثل رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد المالك سلال ووزيران سابقان وثلاثة ولاة جمهورية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة للاستماع إلى أقوالهم في قضايا فساد جديدة في قطاع الموارد المائية . وذكرت محكمة سيدي امحمد في بيان أن وكيل الجمهورية استمع إلى عبد المالك سلال ووزير الموارد المائية السابق محمد نسيب ووزير الشباب والرياضة السابق محمد حطاب بالإضافة الى ثلاثة ;ولاة جمهورية حاليين قاموا بمنح امتيازات بطرق غير قانونية لمسؤولي مجمع (شلجوم) للأشغال الكبرى في قطاع الموارد المائية بتوصية من سلال. سلال ووزير الموارد المائية السابق محمد نسيب ووزير الشباب والرياضة السابق محمد حطاب بالإضافة الى ثلاثة ;ولاة جمهورية حاليين قاموا بمنح امتيازات بطرق غير قانونية لمسؤولي مجمع (شلجوم) للأشغال الكبرى في قطاع الموارد المائية بتوصية من سلال. وأضاف البيان أنه جرى إيداع اثنين من ملاك مجمع (شلجوم) رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش ووضع أربعة ملاك آخرين تحت الرقابة القضائية في انتظار استكمال التحقيقات، وفقا لوكالة "كونا". وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر قد أمر في 13 يونيو الماضي بإيداع سلال الحبس المؤقت بعد اتهامه في قضايا فساد مع رجال أعمال جزائريين.

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