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"الداخلية السعودية" تنفي إصدار بطاقة هوية جديدة

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نفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ما تم تداوله مؤخرا عن نيتها في إصدار بطاقة هوية جديدة (3 في 1) تُغني عن رخصة القيادة وكرت العائلة وجواز

السفر، مؤكدة عدم صحة ذلك.

 

وقالت مصلحة الأحوال الداخلية  السعودية إن أي أخبار تخص الأحوال المدنية يعلن عنها بشكل رسمي في الموقع

أو عبر الحساب الرسمي أو المتحدث الإعلامي.

 

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وكانت الأحوال المدنية قد دشنت العام الماضي الهوية الوطنية الجديدة والتي تتميز بالحفظ الآمن للمعلومات الشخصية، كما تتميز باحتوائها على شريحة ذكية، وتتوفر بها أعلى معايير السمات الأمنية لحمايتها من التزوير.

 

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