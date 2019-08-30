"الداخلية السعودية" تنفي إصدار بطاقة هوية جديدة

نفت وكالة وزارة الداخلية السعودية للأحوال المدنية ما تم تداوله مؤخرا عن نيتها في إصدار بطاقة هوية جديدة (3 في 1) تُغني عن رخصة القيادة وكرت العائلة وجوازالسفر، مؤكدة عدم صحة ذلك.
وقالت مصلحة الأحوال الداخلية السعودية إن أي أخبار تخص الأحوال المدنية يعلن عنها بشكل رسمي في الموقعأو عبر الحساب الرسمي أو المتحدث الإعلامي.
وكانت الأحوال المدنية قد دشنت العام الماضي الهوية الوطنية الجديدة والتي تتميز بالحفظ الآمن للمعلومات الشخصية، كما تتميز باحتوائها على شريحة ذكية، وتتوفر بها أعلى معايير السمات الأمنية لحمايتها من التزوير.
السلام عليكم— ملكي وعاشق للاهلي (@naji54555) August 29, 2019
بطاقة احوال (3 في 1) لتصبح بديله عن (رخصه القيادة , كرت العائله ,وجواز السفر )
📍ميزات هذه البطاقة :
✅ بيناتها غير قابله للمسح نهائيا
✅ شريحة بيانات عاليه الدقه .
✅ امنه جدا جدا وغير قابلة للتزوير.
مدى صحة الخبر(علما بأني استلمت بطاقة الهوية الوطنيه اليوم pic.twitter.com/3eUF7Ok0Y2
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