جامعة جازان تسمح لمن لديهم أبناء بالروضة مرافقتهم

وجه مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بالسماح لمنسوبي الجامعة ممن لديهم أبناء سيلتحقون بمراحل الروضة والتمهيدي، والأول ابتدائي؛ بمرافقة أبنائهم لمدارسهم، ابتداء منيوم الأحد المقبل الموافق 2 المحرم 1441هـ، وحتى الثلاثاء الموافق 4 المحرم 1441هـ.
وأوضحت جامعة جازان أن ذلك يأتي انطلاقًامن حرص جامعة جازان على تعزيز دور الأسرة في رعاية أبنائها، مشيرة إلى أن إدارة المتابعة ستتولى التنسيق في ذلك، على أن يكون الحضور للدوام خلال الفترة الموضحة قبل الساعة الحادية عشرة 11:00 صباحًا.
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