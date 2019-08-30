أمير مكة يكرم طيران ناس لرعايته حجاج بيت الله

كرَّم الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، طيران ناس الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في ‏الشرق الأوسط، لرعايته ملتقى الحج والعمرة الذي يجرى من 26 إلى 28 أغسطس 2019م في مركز جدة للمعارض والفعاليات.

وتأتي مشاركة طيران ناس في الملتقى انسجامًا مع استراتيجيته في توفير أفضل الخدمات للمعتمرين والحجاج، ومواكبةً لجهود قيادة السعودية الحثيثة في العناية بضيوف الرحمن، ويمثّل الملتقى إحدى

المنصات الرئيسة لاستعراضها، والاطلاع على أحدث التطورات في هذا المجال.

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وقال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس: "تأتي مشاركة طيران ناس في هذا الحدث الاستثنائي، للتأكيد على الدور المحوري الذي نؤديه في تقديم خدمات متنوّعة ومميّزة لضيوف الرحمن، حيث نهدف إلى خدمة 5 ملايين معتمر منذ لحظة وصولهم إلى السعودية حتى مغادرتهم، وتحديدًا من خلال

«طيران ناس لخدمات المعتمرين» التي أطلقناها أخيرًا.

وأضاف: "يمثّل ملتقى الحج والعمرة حدثًا مهمًا بما يحمله من محاور رئيسة تساهم في تطوير الخدمات الخاصة بهذا المجال، وتأمين أفضل السبل لأداء مناسك الحج والعمرة بكل يسر، كما يمثّل مرصدًا للاطلاع على أبرز الجهود الداعمة لرؤية السعودية 2030 في رفع الطاقة الاستيعابية لزوّار الأماكن المقدسة وفق الخطط المرسومة".

ولفت إلى أن هذا الحدث، يعد فرصة مهمة لاستقطاب كبار العاملين في خدمات الحج والعمرة من مختلف الفئات، وعقد شراكات استراتيجية تساهم في توفير منظومة متكاملة من الخدمات للحجاج والمعتمرين.