الزياني يزور مجلس الاستثمار ووكالة مكافحة الإرهاب في إندونيسيا

زار الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني أمس، مقر مجلس تنظيم الاستثمار الإندونيسي بالعاصمة جاكرتا، حيث استمع لعرض عن الجهود التي يقوم بها المجلس للترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة في إندونيسيا للمستثمرين المحليين والأجانب، وما تقدمه الجهات المختصة في الحكومة الإندونيسية من تسهيلات ودعم لجذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتاحة في إندونيسيا في مختلف المجالات الاستثمارية.

كما زار الزياني أمس، مقر الوكالة الإندونيسية لمكافحة الإرهاب بالعاصمة جاكرتا، واستمع لعرض عن الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوكالة للقضاء على التنظيمات الإرهابية وقطع تمويلها، وما حققته من نجاحات بفضل الخطط الإستراتيجية التي اعتمدتها، وجهود التنسيق والتعاون التي تقوم بها مع الجهات والمنظمات المختصة على المستوى الإقليمي والدولي.