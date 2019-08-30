الزياني يزور مجلس الاستثمار ووكالة مكافحة الإرهاب في إندونيسيا

كما زار الزياني أمس، مقر الوكالة الإندونيسية لمكافحة الإرهاب بالعاصمة جاكرتا، واستمع لعرض عن الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوكالة للقضاء على التنظيمات الإرهابية وقطع تمويلها، وما حققته من نجاحات بفضل الخطط الإستراتيجية التي اعتمدتها، وجهود التنسيق والتعاون التي تقوم بها مع الجهات والمنظمات المختصة على المستوى الإقليمي والدولي.
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