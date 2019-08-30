الارشيف / اخبار العالم

الزياني يزور مجلس الاستثمار ووكالة مكافحة الإرهاب في إندونيسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
زار الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني أمس، مقر مجلس تنظيم الاستثمار الإندونيسي بالعاصمة جاكرتا، حيث استمع لعرض عن الجهود التي يقوم بها المجلس للترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة في إندونيسيا للمستثمرين المحليين والأجانب، وما تقدمه الجهات المختصة في الحكومة الإندونيسية من تسهيلات ودعم لجذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتاحة في إندونيسيا في مختلف المجالات الاستثمارية.

كما زار الزياني أمس، مقر الوكالة الإندونيسية لمكافحة الإرهاب بالعاصمة جاكرتا، واستمع لعرض عن الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوكالة للقضاء على التنظيمات الإرهابية وقطع تمويلها، وما حققته من نجاحات بفضل الخطط الإستراتيجية التي اعتمدتها، وجهود التنسيق والتعاون التي تقوم بها مع الجهات والمنظمات المختصة على المستوى الإقليمي والدولي.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزياني يزور مجلس الاستثمار ووكالة مكافحة الإرهاب في إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا