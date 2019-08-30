واشنطن تبقي 8600 عسكري بأفغانستان

وقال ترمب في حديث تليفزيوني «نعم، يجب الحفاظ على الوجود، ونعتزم الحفاظ على وجودنا هناك»، موضحا أن الولايات المتحدة ستقلص عدد قواتها في أفغانستان البالغ 14 ألف عسكري حاليا، بشكل كبير ليبقى 8600 عنصر، مؤكدا «من ثم نتخذ قرارا بشأن تقليص لاحق حسب تطور الوضع».
وأضاف «سيكون لدينا وجود في أفغانستان دائما»، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى إلى الحفاظ على قدراتها الاستخباراتية في أفغانستان على مستوى عال.
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