واشنطن تبقي 8600 عسكري بأفغانستان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده ستحافظ على وجودها العسكري في أفغانستان، حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة «طالبان»، وستبقي هناك 8600 عسكري أميركي.

وقال ترمب في حديث تليفزيوني «نعم، يجب الحفاظ على الوجود، ونعتزم الحفاظ على وجودنا هناك»، موضحا أن الولايات المتحدة ستقلص عدد قواتها في أفغانستان البالغ 14 ألف عسكري حاليا، بشكل كبير ليبقى 8600 عنصر، مؤكدا «من ثم نتخذ قرارا بشأن تقليص لاحق حسب تطور الوضع».

وأضاف «سيكون لدينا وجود في أفغانستان دائما»، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى إلى الحفاظ على قدراتها الاستخباراتية في أفغانستان على مستوى عال.