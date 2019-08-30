باكستان تختبر صاروخا باليستيا

اختبرت باكستان بنجاح خلال تدريب ليلي إطلاق صاروخ باليستي سطح/سطح.

وأوضح المدير العام للعلاقات العامة للجيش، الجنرال اللواء آصف غفور أن الصاروخ الذي أطلق عليه «غزناوي»، قادر على حمل أنواع متعددة من الرؤوس الحربية لمسافة تصل إلى 290 كيلومترا.

ويأتي اختبار الصاروخ وسط توترات بين باكستان والهند، المسلحتين بأسلحة نووية، على خلفية نزاع حول كشمير، والذي خاضت الدولتان حربين بسببه.