وناقش العوهلي عددًا من الموضوعات المهمة بين الجانبين، بعد أن اطلع على آخر مستجدات المشاريع المستقبلية بين المصنعين المحليين وعدد من الشركات الجنوب أفريقية.
وأكد محافظ الهيئة أهمية هذه الزيارة التي تهدف إلى دعم وتطوير وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تحديد فرص التعاون مع عدد من الدول بغية بناء قدرات مستدامة بالشراكة مع المصنّعين المحليّين، موضحاً أن مثل هذه الخطوات الجادة من شأنها تسريع عملية بناء القدرات المحلية والرفع من جودتها بما يتوافق مع طموحات المملكة في تعزيز الاستقلال الإستراتيجي بتوطين هذا القطاع الحيوي الهام.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تكرّس جهودها لأجل تحقيق الأولويات الوطنية، ورفع الجاهزية العسكرية من خلال توطين هذا القطاع الحيوي بما يضمن الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة، كما تعمل الهيئة على تعزيز وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدامة، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة العامة للصناعات العسكرية تختم زيارة لجنوب أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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