مساعدات صحية في طاجيكستان وإغاثية وخيرية باليمن ولبنان

شارك فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تدشين وتوقيع مشروع «دعم الخدمات الصحة للأمهات والمواليد والأطفال في طاجيكستان»، ضمن مساهمته في مشاريع صندوق العيش والمعيشة.

ويهدف المشروع إلى تقديم الخدمات الصحية والطوارئ لأكثر من 1.4 مليون مستفيد، في مقاطعة دانجارا بمبلغ إجمالي يقدر بـ23 مليون دولار أميركي (86.25 مليون ريال)، حيث سيتم تأسيس بنية تحتية صحية جديدة، وتجديد البنية التحتية القديمة وتوسيعها وتجهيزها من خلال إنشاء مستوصف دانجارا ومستشفى المنطقة المركزية في نورك وهافولينج، إضافة إلى تجهيز مستشفى المقاطعة المركزي في بلجوان ودانجارا، وتجهيز 87 منزلاً صحياً و42 مركزاً صحياً بالكامل لتلبية الاحتياجات الصحية للسكان، كما سيتم تدريب أكثر من 2000 شخص من مقدمي الرعاية الصحية، لسد فجوات الموارد البشرية والقدرات التقنية الموجودة في هذه المراكز.

وسيستثمر المشروع أيضا في الدراسات الخاصة بوضع سياسات ومبادئ توجيهية وبرامج لخدمات صحة الأم والمواليد والأطفال.

ويعد صندوق العيش والمعيشة أضخم مبادرة تنموية في الشرق الأوسط يتم إطلاقها لتمويل مشروعات تنموية بعددٍ من الدول الإسلامية والإفريقية لمؤازرتها في كفاحها ضد الفقر والمرض ومساعدتها على إحداث حراك تنموي يسهم في تحسين أنماط حياة مواطنيها.

صيانة

سلّم المركز مشروع صيانة وتحسين شارع محمد سعد عبدالله بمديرية الشيخ عثمان في محافظة عدن، بالتعاون مع جمعية ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويشمل المشروع رصف الشارع بطول 1440 متراً، إلى جانب استكمال وترميم أحجار الرصيف «البردورات»، وقواعد أعمدة الإنارة، وإزالة المخلفات المتراكمة على امتداد الشارع.

ويوفر المشروع فرص عمل مؤقتة لـ80 فرداً من العاطلين عن العمل، لتحسين الوضع المعيشي لأسرهم وإكسابهم مهنة تدر عليهم دخلاً ماديًا.

إيواء

وزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، 47 خيمة و188 بطانية للنازحين في مخيم الجشة بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، يستفيد منها 329 فرداً.

بناء

تفقد فريق المركز مشروع إعادة بناء 4 مدارس مدمرة بمحافظة لحج، التي يجري العمل على استكمال إعادة بنائها بتمويل من المركز وتنفيذ المنظمة الدولية للهجرة.

واطلع فريق المركز أيضا على الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها ضمن المشروع، وتهدف إلى بناء قدرات الطاقم التعليمي وأولياء الأمور الأعضاء في مجلس الآباء.

تضرر

وزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية 18 خيمة و95 بطانية و35 بساطاً للمتضررين من حريق مخيم ذنة في مديرية ماهلية بمحافظة مأرب، استفاد منها 108 أفراد بواقع 18 أسرة نازحة.

مخبز

وقع المركز اتفاقية مع جمعية الأيادي البيضاء لتجهيز مخبز الأمل الخيري في لبنان لإنتاج الخبز المجاني بشكل يومي وتوزيعه على المستفيدين في محافظة عكار وقضاء المنية، بقيمة إجمالية تبلغ 239880 دولاراً أميركياً (89955 ريالا)، يستفيد منها 10000 فرد بواقع 2000 عائلة.

وسيتم خلال المشروع توزيع 4000 ربطة خبز يومياً بواقع ربطتين لكل أسرة، يشمل 1400 أسرة سورية، و400 أسرة لبنانية، و200 أسرة فلسطينية.

طاجيكستان

- 1.4 مليون مستفيد من الخدمات الصحية في دانجارا

- 86.25 مليون ريال قيمة المشروع الصحي للمركز

- 87 منزلا صحيا

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- 42 مركزا صحيا

- 2000 متدرب لتقديم الرعاية الصحية

اليمن

- 1440 مترا رصفت في شارع بعدن

- 80 فردا عملوا في رصف الشارع

- 47 خيمة للنازحين في الخوخة

- 188بطانية

- 329 مستفيدا

- 18 خيمة للمتضررين من الحريق في مخيم ذنة

- 95 بطانية

- 35 بساطا

- 108 مستفيدين

- 4 مدارس يعاد بناؤها في لحج

لبنان

- 89955 ريالا لتجهيز مخبز خيري

- 10 آلاف مستفيد

- 2000 عائلة

- 4 آلاف ربطة خبز الإنتاج اليومي

- 1400 أسرة سورية مستفيدة

- 400 أسرة لبنانية

- 200 أسرة فلسطينية