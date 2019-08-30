ترامب: أميركا ستبقي 8600 جندي في أفغانستان بعد الاتفاق مع «طالبان»

واشنطن، كابول (وكالات)

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أمس أن الولايات المتحدة ستبقي 8600 جندي في أفغانستان بعد توقيع الاتفاق مع طالبان لإنهاء النزاع المستمر منذ 18 عاما. وقال ترامب في مقابلة مع الإذاعة التابعة لشبكة فوكس نيوز «سنخفض عديد جنودنا إلى 8600 وسنرى بعد ذلك. سنكون دائما موجودين» في أفغانستان.

وينتشر حاليا في أفغانستان ما بين 13 ألفا و14 ألف جندي أميركي بعدما بلغت ذروة عددهم 98 ألفا العام 2011. وأكد ترامب أنه في حال تعرضت الولايات المتحدة لهجوم جديد تم تدبيره في أفغانستان، فإن واشنطن ستعود «بقوة» أكبر «من أي وقت مضى».

وكان ترامب تعهد طي صفحة هذه الحرب المستمرة منذ 2001.

وشدد الرئيس الأميركي على أن الانسحاب لن يكون تاما مع إبقاء قوة قادرة على تقديم «معلومات استخباراتية عالية المستوى».

واضاف «ينبغي الحفاظ على وجود». وتجري واشنطن منذ عام مفاوضات مباشرة غير مسبوقة مع طالبان وقد بلغت مراحلها الأخيرة في الدوحة.

في غضون ذلك، قال المنافس الرئيس للرئيس الأفغاني أشرف غني في الانتخابات المقررة الشهر القادم إنه مستعد للتخلي عن مسعاه لتولي السلطة من أجل إحلال السلام وهو ما أثار المزيد من التساؤلات بشأن آفاق انتخابات توعدت حركة طالبان بعرقلتها.

ونددت طالبان بالانتخابات ووصفتها بأنها صورية وتوعدت بمهاجمة التجمعات الانتخابية. ويصر غني على المضي قدما في إجراء الانتخابات التي يبدو الأقرب للفوز بها.

وقال الرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله المنافس الرئيس لغني في الانتخابات خلال تجمع انتخابي أمس الأول إنه سينسحب من السباق إذا كان هذا سيساعد في إحلال السلام. وقال عبد الله حسبما أورد مكتبه «فريقي مستعد للخروج من الانتخابات من أجل السلام».

وتريد طالبان إلغاء الانتخابات كشرط من أجل إجراء حوار أفغاني-أفغاني بعد أن تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة- ووقف إطلاق النار.

وعبد الله الذي شغل من قبل منصب وزير الخارجية كان هو المنافس الرئيس لغني في آخر انتخابات أجريت عام 2014.

وخيمت شبهات التزوير الواسع على الانتخابات وأصبح غني رئيساً بعد أن توسط وزير الخارجية الأميركي حينذاك جون كيري لإبرام اتفاق تمخض عنه استحداث منصب الرئيس التنفيذي ليشغله عبد الله.