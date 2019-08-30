واشنطن: ملتزمون بالدفاع عن حلفائنا أمام تهديدات إيران

واشنطن، عواصم (وكالات)

أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أمس التزام بلاده بالدفاع عن حلفائها في ظل التهديدات الإيرانية. وقال إسب، في مؤتمر صحفي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دنفورد «نتواصل مع عدد من الدول لتأمين الملاحة في منطقة الخليج».

وأضاف أن وزارة الدفاع تسعى للتأكد من حرية الملاحة في الخليج العربي، مؤكدا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة «لا تسعى إلى خوض حرب مع إيران».

وحض أسبر إيران أمس على الدخول في مباحثات مع الولايات المتحدة لتخفيف التوتر في الخليج العربي. وقال في أول مؤتمر صحفي رسمي بعد تأكيد توليه منصبه «نحن لا نسعى لنزاع مع إيران. نوّد أن ننخرط معهم دبلوماسيا».

وتابع أنّ «الرئيس دونالد ترامب قال مجدّدا إنه يرغب بلقاء قادة إيران». وأضاف «نأمل أن يوافق الإيرانيون على اللقاء والحديث ومساعدتنا في حل هذه القضايا».

وفي قمة مجموعة السبع في بياريتس في فرنسا الاثنين الماضي أظهر ترامب، الذي سعى بقوة للضغط على طهران، انفتاحا على اقتراح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لعقد قمة مع نظيره الإيراني حسن روحاني. وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون «إذا كانت الظروف مواتية، سأوافق بالتأكيد على ذلك».

وبعد 12 شهرا من انسحاب واشنطن، أوقفت طهران التزامها ببعض التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، بتجاوز الحد الأقصى المحدد لتخصيب اليورانيوم وكذلك حجم المخزون المسموح لها به. وشهد الوضع المزيد من التصعيد مع مهاجمة سفن في الخليج وإسقاط طائرة مسيّرة أميركية واحتجاز ناقلات نفط.

وفي أعقاب ذلك، أطلقت واشنطن «العملية سنتينال» البحرية لحماية السفن التجارية في الخليج. وقال اسبر «أنا مسرور للإعلان أن العملية سنتينال جارية مع المملكة المتحدة واستراليا والبحرين تنضم إلينا في هذه الجهود».

وأوضح أن المزيد من الدول ستنضم على الأرجح للعملية التي ساعدت في تهدئة التوتر في المنطقة. وقال «بين وجودنا ووجود حلفائنا وشركائنا في المنطقة، أعتقد حتى الآن أن السلوك السيئ الاستفزازي قد تم ردعه». وتابع «نريد التحدث إلى إيران والتحدث عن طريق دبلوماسي للمضي قدما»، مضيفا «لست متأكدًا من أنني مستعد للقول إنّ الأزمة انتهت. حتى الآن، الوضع جيدا جدّا».

إلى ذلك، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني أمس أن الاتحاد يؤيد عقد محادثات بين واشنطن وطهران ولكن شرط الحفاظ على الاتفاق النووي الحالي مع إيران. وتصاعدت التوترات بشكل كبير في الخليج العربي بعد أن احتجزت إيران ناقلات نفط، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي تتردد في الانضمام إلى عملية تقودها الولايات المتحدة لحماية الشحن البحري.

وبدلا من ذلك ناقش وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد في اجتماع في هلسنكي إمكانية إطلاق بعثة مراقبة خاصة بالاتحاد في مضيق هرمز المهم استراتيجيا كمدخل للخليج العربي.

ورحبت موجيريني بشكل حذر بفكرة إجراء مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. وقالت لدى وصولها لحضور الاجتماع «نحن دائما نؤيد إجراء محادثات، كلما تحدث الناس كلما فهموا بعضهم البعض بشكل أفضل، على أساس الوضوح والاحترام».

غير أنها أضافت «أولا وقبل كل شيء يتعين الحفاظ على ما هو موجود»، أي الاتفاق الموقع عام 2015 والمعروف رسميا باسم خطة التحرك الشاملة المشتركة.

وأعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أمس أنّ الاتحاد الأوروبي كان لديه تحفظات حيال العملية البحرية الأميركية في مضيق هرمز، مضيفة أنّ بعض الدول كانت ترغب في نشر وسائط أوروبية في تلك المنطقة لتأمين «حضور ردعي».

وقالت قبيل جلسة غير رسمية مع نظرائها الأوروبيين في هلسنكي، «لا نريد أن نكون ضمن مخطط لمراقبة السفن، ولكننا نريد ضمان حضور ردعي». وأكدت الوزيرة ضمنياً دعم فرنسا لفكرة نشر بعثة مراقبة أوروبية في المنطقة. غير أنّها أشارت إلى أنّ عدد دول الاتحاد الأوروبي المستعدة للانخراط «تعدّ على أصابع اليد الواحدة».

في غضون ذلك، أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية بأن ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1» دخلت المياه الإقليمية التركية، وأنها تبحر الآن باتجاه ميناء مرسين. ونقلت الوكالة عن مصدر في مرسين أنه سيجري إفراغ حمولة الناقلة بالميناء بعد وصولها. وكانت الناقلة غيرت وجهتها يوم الجمعة الماضي إلى ميناء مرسين التركي بدلا من ميناء كالاماتا اليوناني. وأفرجت السلطات في منطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني في وقت سابق الشهر الجاري عن الناقلة (جريس 1 سابقا)، بعد احتجازها لأكثر من ستة أسابيع.

واحتجزت سلطات جبل طارق والبحرية الملكية البريطانية الناقلة في 4 يوليو الماضي للاشتباه في نقلها نفطا إيرانيا إلى سورية. وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قال مؤخرا إن بلاده باعت النفط الذي تحمله الناقلة، وأن المشتري هو من سيحدد وجهة الشحنة، حيث لم تعد إيران تعلم شيئا عن وجهتها. وكانت الخارجية الأميركية حذرت في وقت سابق اليونان ودول حوض البحر المتوسط الأخرى بأن أي تعاون مع ناقلة النفط سيتم التعامل معه بوصفه دعما للإرهاب.

هجوم سيبراني أميركي يربك إيران

شنت الولايات المتحدة هجوما سيبرانيا سريا استهدف إيران في يونيو الماضي بغرض شل قدراتها على ضرب الملاحة في الخليج، لكن طهران لا تزال تحاول استعادة المعلومات التي تم تدميرها في هذا الهجوم، حسبما قال مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى لصحيفة «نيويورك تايمز» أمس. وأضاف المسؤولون أن الهجوم أدى إلى حذف قاعدة بيانات مهمة تستخدمها ذراع إيران شبه العسكرية من أجل التخطيط لشن هجمات على ناقلات نفط، وأسفر، لفترة مؤقتة على الأقل، عن تدهور قدرة طهران على استهداف حركة الملاحة البحرية في الخليج بشكل سري.

وأكد المسؤولون أن إيران لا تزال تحاول استعادة المعلومات، التي تم تدميرها في هجوم 20 يونيو، وإعادة تشغيل بعض من برامج الكمبيوتر، بما فيها شبكات الاتصالات العسكرية التي جرى فصلها عن الإنترنت. وقال المسؤول الاستخباراتي السابق رفيع المستوى، نورمان رول، إن العمليات الإلكترونية الأميركية مصممة لتغيير سلوك إيران من دون بدء صراع أوسع أو التسبب في رد انتقامي.