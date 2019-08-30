«الحزام الأمني» يؤمّن عدن ويعزز قواته في زنجبار وجعار

بسام عبدالسلام، وكالات (عدن، صنعاء)

عززت قوات الحزام الأمني، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الأمن في عدن ومدينتي زنجبار وجعار بمحافظة أبين المجاورة، بعدما تمكنت من فرض سيطرتها الكاملة، إثر اشتباكات عنيفة مع ميليشيات حزب «الإصلاح الإخواني»، التي تكبدت عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية كبيرة.

وقال سكان ومصادر ميدانية لـ«الاتحاد»: إن قوات الحزام الأمني عززت سيطرتها الكاملة على مدينة عدن، بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات حزب «الإصلاح»، التي كانت قد تقدمت إلى المدخل الشرقي للمدينة، مشيرين إلى أن قوات الحزام الأمني تقدمت إلى «نقطة العلم» على الطريق بين محافظتي عدن وأبين.

وأعلن مسؤولون في المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الحزام الأمني تأمين مدينة عدن، ودعوا الأهالي إلى الإبلاغ عن تصرفات تخل بالسكينة العامة. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي، نزار هيثم، في بيان: «عدن باتت آمنة ومستقرة بكامل مديرياتها، بعد تأمين مديرية البريقة، حيث الميناء الاستراتيجي الذي أصبح تحت سيطرة قوات الحزام الأمني»، مشيراً إلى أن ميليشيات حزب «الإصلاح الإخواني»، التي وصفها بـ«قوى الشر» خططت وسعت لاجتياح عدن «متدثرة بغطاء الشرعية». وأكد هيثم، استمرار «جهود قوات الحزام لتطهير عدن من دنس الإرهاب، والإعداد للمعركة الكُبرى لتحرير كافة مناطق الجنوب».

وترافق تعزيز قبضة الأمن في عدن، مع حملة واسعة استهدفت عناصر وصفتهم قوات الحزام الأمني بالخلايا النائمة داخل المدينة، وقد تم إلقاء القبض على أعداد منهم ممن أثبت تورطهم بالأحداث الأخيرة في المدينة.

وكانت قوات اللواء الثالث «دعم وإسناد»، التابعة لألوية العمالقة المرابطة في محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، وصلت فجر أمس، إلى مشارف عدن لمساندة قوات الحزام الأمني في عملية تأمين وحماية المدينة الساحلية وتثبيت استقرارها، بحسب بيان صادر عن قيادة ألوية العمالقة تضمن صوراً للقوات الواصلة إلى عدن.

ونشر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، صوراً له على «تويتر»، برفقة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، خلال تفقدهما مطار عدن ظهر أمس. وقال ابن بريك: إن «قواتنا الجنوبية متوجهة من الجبهات الشمالية للدفاع عن الجنوب الذي يواجه قوى الإرهاب الإخونجي». كما وصلت تعزيزات كبيرة إلى مدينة عدن، قادمة من عدة مناطق، فيما أفادت مصادر محلية بأن القوات محملة بجميع أنواع الأسلحة والمدرعات والأطقم العسكرية.

وكان المشرف العام لقوات الدعم والإسناد، عبدالرحمن شيخ، أعلن عن حالة طوارئ لمدة 72 ساعة لتثبيت الأمن والاستقرار في عدن والمحافظات، التي شهدت محاولات إرهابية لنشر الفوضى والخراب. وقال شيخ: إن حالة الطوارئ جاءت لترك المجال أمام المغرر بهم من المسلحين الموالين لـ«الإخوان» لتسليم أنفسهم، تجنباً لأية حملات تعقب سيتم إطلاقها ضمن عملية تعزيز الأمن والاستقرار.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة مطار عدن الدولي عن موعد استئناف العمل في المطار، عقب ساعات من انتهاء العمليات العسكرية، وعودة الأمن والاستقرار إلى المدينة بعد تأمينها من الخلايا «الإخوانية». وأكد القائم بأعمال مدير مطار عدن، عبدالرقيب العمري، أن حركة الطيران والملاحة الجوية سوف تستأنف العمل وفقاً للبرنامج الاعتيادي، ابتداءً من يوم غدٍ السبت، عقب توقف اضطراري خلال الأيام الماضية، جراء الاشتباكات التي استهدفت القوات المكلفة بحماية وتأمين حماية المطار. وأكدت إدارة المطار، أن إعلان افتتاح المطار يعطي مؤشراً إيجابياً على عودة الحياة الطبيعية إلى عدن، عقب استتباب الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وفي السياق، أطلقت قوات الحزام الأمني، مساء أمس، هجوماً واسعاً لطرد ميليشيات حزب «الإصلاح الإخواني» من محافظة أبين المجاورة، في عملية عسكرية نوعية تمهد للتقدم صوب محافظة شبوة، وتحريرها من الميليشيات «الإخوانية» التي زحفت الأسبوع الماضي من مدينة مأرب.ونجحت قوات الحزام الأمني، أمس، من تعزيز الأمن في مدينة «جعار» بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات «الإصلاح» التي تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة، وانسحبت باتجاه مديرية «مودية» في طريقها إلى شبوة. وتقدمت قوات الحزام الأمني إلى معسكر «7 أكتوبر» في «جعار» كبرى مدن محافظة أبين، وأمنت بعد وقت قصير مدينة «زنجبار»، مركز المحافظة، وتقدمت باتجاه مدينة «شقرة» الساحلية شرق أبين. وأكدت مصادر في الحزام الأمني، سقوط عشرات القتلى في صفوف ميليشيات «حزب الإصلاح»، خلال المعارك في محافظة أبين. وأوضح مصدر لـ«الاتحاد»: أن الاشتباكات العنيفة أسفرت عن مقتل نحو 76 عنصراً من «الإصلاح» وإصابة العشرات.

وأكد مصدر طبي في أبين لـ«الاتحاد»، أن عشرات الجثث والجرحى وصلت إلى مستشفى «لودر» العام قادمة من مدينة «زنجبار» عقب المواجهات العنيفة.

وأفاد شهود ومصادر محلية، بفرار مئات من عناصر ميليشيات «الإصلاح» على متن أكثر من 100 مركبة من أبين إلى شبوة. وكانت ميليشيات «الإصلاح» قامت بعمليات نهب واسعة طالت مؤسسات ومنشآت حكومية ومعسكرات في محافظة أبين، بحسب سكان ومسؤولون محليون أكدوا أيضاً قيام عناصر من ميليشيات «الإصلاح» وآخرين من تنظيم «القاعدة» بنهب معدات وآليات ومحتويات معسكر لقوات الحزام الأمني في منطقة «عكد» الجبلية وسط المحافظة. كما قامت عناصر من ميليشيات «الإصلاح» و«القاعدة» بتفجير السنترال الرئيسي بمديرية «الوضيع».

أما في محافظة لحج، فقد انتشرت قوات الحزام الأمني من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار فيها، وأقامت عدداً من نقاط التفتيش في مناطق عدة من المحافظة. وعززت قوات الحزام الأمني انتشارها في مدن محافظة لحج وعلى مداخلها من أجل تأمينها من أي هجمات.

وعادت الحياة إلى طبيعتها في مديريات عدن ولحج، عقب إعلان قوات الحزام الأمني انتهاء العمليات العسكرية في المحافظتين، والقضاء على بؤر الفوضى والبلطجة التي تقودها خلايا تخريبية موالية لحزب «الإصلاح الإخواني».

وعملت قوات الحزام الأمني، منذ ليلة الأربعاء وحتى صباح الخميس، على تأمين مناطق عدن ولحج، وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، كما عملت على تأمين المرافق الحكومية والخدمية لاستمرار نشاطاتها في خدمة أهالي المدينة.

عودة الاغتيالات إلى شبوة بعد سيطرة «الإصلاح»

عادت عمليات الاغتيال إلى محافظة شبوة، عقب أيام فقط من سيطرة ميليشيات «الإصلاح» الإرهابية على المدن الرئيسية، واستهدافها لقوات النخبة الشبوانية، التي قادت حملات أمنية ناجحة ضد المعاقل الإرهابية والعناصر المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، على مدى العامين الماضيين.

وشهدت مدينة الحوطة، أحد المعاقل السابقة لتنظيم «القاعدة»، عملية اغتيال استهدفت أحد جنود قوات النخبة الشبوانية، أثناء مروره في طريق رئيسي. وأفاد مصدر محلي بالمدينة لـ«الاتحاد»، أن عودة عمليات الاغتيالات ضد أفراد النخبة الشبوانية في الحوطة مؤشر على أن تنظيم «القاعدة» عاود نشاطه تحت غطاء ميليشيات «الإصلاح»، التي اقتحمت المدينة واستهدفت معسكرات ومواقع قوات النخبة، التي أسهمت على مدى عامين في در خطر العناصر الإرهابية، وتضييق تحركاته وعملياتها بشكل نهائي. وكانت مصادر أمنية غير رسمية كشفت لـ«الاتحاد» عن عودة سيطرة عناصر «القاعدة» على عدد من المناطق والمدن، التي كانت تعتبرها معاقل رئيسة لها في شبوة تحت حماية ميليشيات «الإصلاح»، موضحةً أن عناصر التنظيم الإرهابي تمكنت من استعادة مواقعهم في الحوطة وعزان والروضة، التي حررتها وطهرتها خلال الفترة الماضية قوات النخبة الشبوانية بدعم من التحالف العربي وشرعت بتنفيذ هجماتها الإرهابية، وإعادة عمليات الاغتيالات بحق جنود النخبة الشبوانية والأهالي.

من جهة أخرى، كشفت مصادر محلية في أبين، عن تحركات متواصلة لعناصر إرهابية مرتبطة بتنظيم «القاعدة» في عدد من مديريات أبين الوسطى والمحاذية لمحافظتي شبوة والبيضاء.

وأفادت المصادر المحلية في أبين، لـ«الاتحاد»، بأن تحركات عناصر التنظيم في مديريات «لودر ومودية والوضيع والمحفد» جاءت بعد ساعات فقط من اجتياح تلك المديريات من قبل الميليشيات «الإصلاحية الإخوانية»، موضحاً أن تنظيم «القاعدة» عاود انتشاره في عدد من المواقع والمناطق التي فر منها جراء الحملات الأمنية المتواصلة، التي أطلقتها قوات الحزام الأمن والتدخل السريع في أبين على مدى ثلاث سنوات.

قيادات حوثية تُجاهر بتأييد «الإصلاح»

أعلنت قيادات بمليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران تأييدها لميليشيات حزب «الإصلاح الإخواني» في محاولتها لاجتياحها لمدن الجنوب اليمني.

وأظهرت قيادات بارزة في ميليشيات الحوثي، ابتهاجاً كبيراً بوصول ميليشيات «الإصلاح» إلى مدينة عدن، وسارعت إلى إطلاق التبريكات، بما وصفته انتصاراً للطرفين.

وقال القيادي الحوثي، محمد العماد في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع «فيسبوك» وتناقله ناشطون يمنيون: «نحن اليوم معيدين في صنعاء، ونحتفل مع إخواننا الإصلاحيين من مأرب إلى شبوة إلى عدن»، مؤكداً أن حزب «الإصلاح» وعناصره وكوادره هم أقرب لميليشياته من بقية الأطراف اليمنية، وذكر منها أتباع الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وأنصار المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأضاف: «حنسد إحنا والإصلاحيين لو نحترب مائة ألف سنة»، وأردف مخاطباً أمين العاصمة صنعاء، اللواء عبدالغني جميل: «مبروك يا فندم عبدالغني سير كنسهم الجنوبيين في عدن». كما أشاد القيادي الحوثي، حسين الأملحي، في تغريدات على «تويتر»، بالانتصارات الوهمية التي روج لها حزب «الإصلاح» أمس الأول.

وكتب في تغريدة: «عيني عليكم باردة يا إصلاح، طيبتوا نفسي»، مهاجماً أنصار المجلس الانتقالي وقوات العمالقة التي تقاتل الميليشيات الحوثية في محافظات الحديدة وتعز والضالع.