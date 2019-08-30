كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث الجيش اليمني: المعركة ضد الانقلابيين الحوثيين مستمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد العميد الركن عبده مجلى، المتحدث الرسمى للجيش اليمنى، أن المعركة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مازالت مستمرة حتى استكمال التحرير لكامل التراب اليمنى.

وأضاف المتحدث اليمنى، فى مؤتمر صحفى بمأرب، أن مليشيا الحوثى المتمردة تتكبد خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد أمام ضربات قوات الجيش اليمنى، وذلك فى جبهات صعدة والجوف وحجة والضالع ونهم، بحسب ما أورده الموقع الإلكترونى لوزارة الدفاع اليمنية.

وأشار العميد مجلى، بحسب وكالة الأنباء اليمنية، إلى استمرار الانقلابيين الحوثيين فى ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق السكان فى مناطق سيطرتهم، إضافة إلى عدم التزامهم بالهدنة فى الحديدة، ومواصلة قصفها للأحياء السكنية، ورفضها تسليم خرائط الألغام إلى فريق الأمم المتحدة.

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