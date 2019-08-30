"البنتاجون": لكل دولة الحق في الدفاع عن مصالحها

امتنعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن التعليق على اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات باستهداف قواتها في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان صادر عنها يوم الخميس، إن لكل دولة الحق في الدفاع عن مصالحها.

وطالبت وزارة الخارجية اليمنية، في وقت سابق يوم الخميس، مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة حول القصف الإماراتي الذي استهدف الجيش في عدن.

وقال نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، في تغريدة نشرتها وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الحكومة اليمنية طلبت رسميًّا من مجلس الأمن عقد جلسة حول القصف السافر الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة ضد قوات الجمهورية اليمنية المسلحة وهي تمارس حقها الدستوري في مواجهة الميليشيات المتمردة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

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وكانت الحكومة اليمنية استنكرت القصف الجوي الإماراتي على قوات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن وزنجبار؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وفي صفوف قوات الجيش اليمني، محملةً الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية.

وأهابت الخارجية اليمنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة، بوصفها قائدة لتحالف دعم الشرعية، الوقوف بجانب الحكومة الشرعية، وإيقاف هذا التصعيد العسكري غير القانوني وغير المبرر.

وطالبت المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، بإدانة هذه الاستهداف السافر، والاضطلاع بمسؤوليتها عن حفظ الأمن والسلام ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية، وفقًا لكل القرارات الدولية ذات الصلة.

وشكرت وزارة الخارجية سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن، على دعمهم الكامل للحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، وتأكيدهم التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.