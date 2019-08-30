منحة 32 مليون أورو.. الخلفي: الحكومة الإسبانية من أعلنت ذلك لكننا نشتغل مع الاتحاد الأوروبي

بعدما صادق مجلس الوزراء الإسباني، الجمعة الماضية، على منح المغرب 32.2 مليون أورو لدعم جهوده في مكافحة الهجرة غير الشرعية، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومى، إن ما أعلن عنه تم من طرف الحكومة الاسبانية.

وأضاف الخلفي في الندوة الصحافية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، “لكن بالنسبة للمغرب، هو يشتغل في إطار مقاربة مع الاتحاد الأوروبي بمختلف دوله، وفي إطار المبدأ القائم على المسؤولية المشتركة والجماعية”.

وكان مجلس الوزراء الإسباني، صادقة الجمعة الماضية، على منح 32.3 مليون أورو للمغرب لدعم المملكة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقالت الحكومة الاسبانية، إن المنحة المذكورة، تدخل في إطار التنسيق مع الشرطة الدولية، بهدف المساعدة في تمويل عمليات قوات الأمن المغربية، خاصة المتعلقة باقتناء معدات للسيطرة على الحدود.

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وفي الندوة الصحافية دائما، قال الخلفي، إن “مؤشرات هذه السنة مهمة جدا، فعدد المحاولات التي جرى إحباطها بلغ 57 ألف حالة، كما تم تفكيك 100 شبكة تنشط في مجال الهجرة السرية، وكثفت القوات البحرية الملكية من عمليات الانقاذ”.

وأوضح الوزير أن المؤشرات الوطنية تتوازى مع مؤشرات تصدر على المستوى الأوروبي، وتكشف عن تراجع دال في أعداد المهاجرين في وضعية غير نظامية.

وقال أيضا، “اليوم بالنسبة للمغرب، نحن نشتغل في إطار المسؤولية المشتركة مع أوروبا، باعتبار أن الممر من المغرب في اتجاه أوروبا شهد تركيزا كبيرا بعدما حصل تركيز مماثل على مستوى ممر ليبيا أو تركيا”.