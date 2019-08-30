يستعد الفنان الشاب مهدي عجيمي، لإطلاق أغنية جديدة عبارة عن فيديو كليب تحت عنوان “قلبي كونيكطي” بداية شهر شتنبر المقبل.
واختار مهدي عجمي أسماء معروفة تعامل معها في جديده الشبابي، حيث كتب كلمات الأغنية أشرف محمد عبيد، ولحنها رضوان الدري، أما التوزيع فتكلف به رشيد محمد علي،
ويسعى مهدي من خلال عمله الجديد، تحقيق انطلاقة قوية في ساحة الأغنية الشبابية، بعدما اشتهر بأداء أغاني الراي والأغاني الغربية.
وإلى جانب خطوته الجديدة في عالم الغناء، يستعد مهدي عجمي للقاء الجالية المغربية في أروبا، في جولة بدول مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انطلاقته بأغاني الراي والغربي.. مهدي عجيمي يستعد لدخول ساحة الأغنية الشبابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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