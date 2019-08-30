“كوبا ليبرطادوريس”.. بوكا جونيورز وفلامنغو يبلغان المربع الذهبي

ضمن كل من بوكاجونيورز الأرجنتيني، وفلامنغو البرازيلي، تواجدهما في نصف نهائي “كوبا ليبرطادوريس”، بعد تجاوزهما فجر اليوم الخميس، ليغا دي كويتو الإكوادوري، وإنترناسيونال البرازيلي على التوالي.

وتأهل بوكاجونيورز بالرغم من تعادله سلبا على أرضه أمام ليغا دي كويتو، مستفيدا من فوزه ذهابا بثلاثية نظيفة، بينما نجح فلامنغو في حجز تأهله عقب عودته بالتعادل الإيجابي هدف لمثله من ميدان مضيفه إنترناسيونال، علما أنه فاز في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.

ويواجه فلامنغو في المربع الذهبي، مواطنه غريميو، في حين ينتظر بوكاجونيورز المتأهل من مباراة غربمه ريفر بلايت أمام مضيفه سيرو بورتينو من باراغواي، مع العلم أن الفريق الأرجنتيني حسم مواجهة الذهاب لصالحه بثنائية نظيفة.