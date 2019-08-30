الداخلة.. غرق قارب للهجرة السرية على متنه 34 شخصا

تعرض قارب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس للغرق، إذ كان يقل مجموعة من المهاجرين السريين بمنطقة قرية الصيد “انتريفيت” بسواحل مدينة الداخلة.

وحسب مصادر محلية، فإن القارب كان على مثنه أزيد من 34 مرشحا للهجرة السرية، معظمهم ينحذر من دول إفريقيا جنوب الصحراء ومرشحين مغاربة، كانوا بصدد التوجه إلى جزر الكناري.

المصدر ذاته أكد، أنه تم إنقاذ حوالي 9 أشخاص كانوا ضمن المرشحين للهجرة السرية، فيما تم تسجيل الباقي ضمن خانة المفقودين.

هذا ولا تزال دوريات القوات البحرية الملكية وقوات الدرك الملكي تجري عمليات بحث واسعة بالشواطئ المحيطة بمكان الحادث لانتشال البقية .