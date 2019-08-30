رئيس الأولمبياد الخاص: قمة "أقدر" تتويج للعلاقات التاريخية بين الإمارات وروسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت، الخميس، بالعاصمة الروسية موسكو، فعاليات الدورة الثالثة لقمة "أقدر" العالمية، بأجندة حافلة ومشاركة دولية واسعة، تتصدرها دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعقد القمة برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وتستمر فعالياتها على مدار 4 أيام، في المعرض والمركز التجاري بموسكو، بمشاركة متحدثين بارزين محليين ودوليين.

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